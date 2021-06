Silberpreis: Großer Ausbruch voraus?

Steigende Inflation und eine Korrektur bei Kryptowährungen sorgen für Mittelzuflüsse in Edelmetallen wie Gold und Silber. Seit Anfang April half auch ein schwächer werdender US-Dollar dem Silberpreis auf die Sprünge. Der Kurs vom Silber stieg um 15,5% und notiert nun im Bereich eines zentralen Widerstands bei knapp über 29 Dollar je Feinunze.

Silberpreis: Die Dollar-Relation

Der Silberpreis hat eine negative Korrelation mit dem Dollar. Sinkt der Dollar, kann sich das positiv auf die Entwicklung des Silberpreises auswirken. Der Dollar im Niedergang. Zum Euro hat er fast 15% seit Frühjahr 2020 eingebüßt, gegenüber dem chinesischen Renminbi um 11% und gegenüber dem australischen Dollar sogar um 39%. Die Pandemie trifft alle Länder – unterschiedlich stark, aber dennoch gleichzeitig. Doch relativ schnell begannen die Märkte nach dem ersten Einbruch im Frühjahr 2020 nach Chancen im Risiko zu suchen. Welche Märkte werden am stärksten profitieren? Welche Unternehmen sich am schnellsten erholen?

Die Suche nach Risiko hat historisch den Dollar im weltweiten Vergleich benachteiligt. In geldpolitisch expansiven Phasen wie der gerade erlebten strömt Kapital aus dem US-Dollar-Raum heraus und wird in höher verzinsliche Märkte investiert – das kann die Wall Street selbst sein, wo das Geld in Aktien getauscht wird – oder es können andere Währungsräume sein, in denen Investoren bei einem Aufschwung mehr Chancen vermuten, als in den USA selbst.

Charttechnik: Silber versucht es erneut

Der Silberpreis hat Ende Januar ein Hoch bei 30,10 Dollar erreicht. Es kam zu einem erneuten Rücksetzer. Der Anstieg war lediglich ein Fehlausbruch. Das Ende des kleinen Ausverkaufs bei 26,28 Dollar kann jetzt verteidigt werden (grüner Kreis). Damit kommt es zu einem Szenario eines bullischen Druckaufbaus. Bedingung: Diese Unterstützung wird gehalten. Über 27,19 Dollar entstehen im Chart bullische Kerzen-Pattern (ein bullisch engulfing pattern sowie eine dieses Muster bestätigende Hammerkerze). Letztere löst einen neuen Schub aufwärts aus. Nun gilt es, die Stärke der letzten Tage zu behaupten und auszubauen. Fällt der Silberpreis hingegen unter 27,19 und 26,28 Dollar zurück wäre mit neuer möglicher Schwäche zu rechnen.

Silber Cash CFD, 1 Kerze = 1 Woche, Quelle: CMC Markets



