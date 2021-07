Nordex: Warum die Aktie einbricht

Für die Aktionäre von Nordex war ihre Investition in den Windkraftanlagenbauer in den vergangenen viereinhalb Jahren eine Nullrunde. Der Aktienkurs ist heute ungefähr dort, wo er im Februar des Jahres 2017 auch schon einmal gewesen ist.

Kapitalerhöhung belastet Nordex-Aktie

Die Aktie von Nordex wird belastet durch eine überraschende Kapitalerhöhung. 42,7 Millionen neue Aktien sollen für je 13,70 Euro platziert werden. Das liegt deutlich unter dem aktuellen Kursgeschehen. Erst im Dezember des Jahres 2020 besorgte sich das Unternehmen frisches Kapital, allerdings zu einem weitaus attraktiveren Kurs von 18,90 Euro, sodass viele Anleger damals bis vor kurzem davon ausgingen, dass der Finanzierungsbedarf nun gedeckt sein könnte. Dem ist allerdings nicht so. Der Aktienkurs von Nordex konnte sich in den letzten Tagen kräftiger aufwärts bewegen und bildete einen kurzfristigen Boden aus, der durch den heutigen Kursrutsch wieder in Frage gestellt wird. Erst über 18,90 Euro kann von einer Reaktivierung der Bodenbildung vom Juni ausgegangen werden, darunter wäre selbige technisch in Frage zu stellen.

Nordex-Aktie-CFD, Quelle: CMC Markets, Eine Kerze = 1 Tag

Betrachtet man die charttechnische übergeordnete Lage, dann fällt auf, dass es in der Nordex Aktie eine große mehrjährige Trendwende Formation gibt, die unter 21,77€ als aktiv anzusehen ist. Die Kurssteigerungen der vergangenen Monate führten nicht dazu, dass diese Trendwendeformation ausgehebelt werden konnte. Vielmehr scheiterte die Nordex-Aktie exakt an dem Kurs, an dem sie vor vielen Jahren bereits gescheitert war Die Rede ist von dem Widerstand bei 28,45€.

Nordex-Aktie-CFD, Quelle: CMC Markets, Eine Kerze = 1 Monat

Auftragsgewinn in Brasilien

Die Nachricht über die Kapitalerhöhung überschattet einen neuen auftragsgewinn in Brasilien. Nordex wird Rotorblätter und 120 Meter hohe betontürme für 70 Windkraftanlagen im Bundesstaat Piaui in Brasilien fertigen. Der Auftrag umfasse auch den Service der Turbinen über einen Zeitraum von 5 Jahren.



