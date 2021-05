Die Nel-Asa-Aktie (-15,95% auf 20,08 NOK) rutscht dramatisch ab. Das Momentum der Abwärtsbewegung hat nur vorübergehend nachgelassen. Seit Januar ist Nel Asa zum Tief im März um über 40% gefallen. Ist eine Bodenbildung in der Nel-Asa-Aktie noch möglich?

Ist der Aktien-Hype bei Nel Asa vorüber?

Die Wasserstoff-Aktie hat die Chance, eine Trendwendeformation zu aktivieren, nicht genutzt. Die Bedingung dafür wäre ein Tagesschlusskurs oberhalb von 27,13 norwegischen Kronen gewesen. Diese Chance wurde nicht genutzt. Die Versuche, den Kurs von Nel Asa darüber zu bewegen, blieb erfolglos. Der Kurs ist darunter geblieben. Jetzt setzt sich der intakte Abwärtstrend weiter nach unten fort.

Nel-Asa-Aktie: Wie tief könnte sie fallen?

Nel-Asa-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets

Der intakte Abwärtstrend lässt sich über ein im Dezember entstandenes 123-Top einordnen. Mit dem Rutsch auf ein tieferes Tief am heutigen Tag könnte das Risiko einer Trendfortsetzung auf 16,82 Norwegische Kronen ins Auge gefasst werden. Alternativ steigt Nel Asa wieder über 22,49 Norwegische Kronen. In beiden Fällen muss sich nun ein neuer Aufwärtsimpuls bilden, um eine Bodenbildung zu ermöglichen.

Hat Nel Asa Zukunft?

Nel-Asa-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets

Nel Asa ist der größte Wasserstoff-Elektrolyse-Spezialist der Welt. Das Ziel von Nel Asa ist es, die Produktionskosten von Wasserstoff bei der grünen Wasserelektrolyse auf 1,50 Dollar pro Kilogramm H2 zu senken. Derzeit kostet ein Kilogramm grüner Wasserstoff noch zwischen 2,5 bis 5 Dollar. Grüner Wasserstoff konkurriert mit blauem Wasserstoff, bei dem durch CO2-Abscheidung entstandenes Treibhausgas wieder eingelagert wird. Die Kosten von blauem Wasserstoff liegen bei 1,5 bis 4 Dollar pro Kilogramm. Unterlässt man die CO2-Abscheidung erhält man Wasserstoff pro Kilogramm in einer Preisregion von 1,5 bis 4 Kilogramm, wie Marktforscher von CE Delft schätzen.

CE Delft ging es dabei gar nicht um das ambitionierte Ziel, grünen Wasserstoff günstig herzustellen. Sie untersuchten die ökonomische Machbarkeit von blauem Wasserstoff und identifizierten vier Herausforderungen als Schlüssel. So sei die Unterstützung durch die Politik unausweichlich. Das regulatorische Umfeld müsse geschaffen werden, um blauen Wasserstoff zu unterstützen, aber auch den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu regeln. Hinzu komme der Bedarf für eine Umstellungsstrategie für den Übergang zu Wasserstoff für das bestehende und angeschlossene Gasnetz. Außerdem müssen technische Herausforderungen in der Wasserstoffkette gelöst werden. Das gelte vor allem in Bezug auf den Wasserstofftransport und industrielle Anwendungen. Und schließlich müsse auch die Akzeptanz und Unterstützung der Öffentlichkeit in Bezug auf blauen Wasserstoff, den Wasserstofftransport, die geringere Nutzung fossiler Brennstoffe und die mögliche Speicherung von Wasserstoff geschaffen werden.

Wichtige Chart-Daten zum Nel-ASA-Aktien-CFD:

Trigger für mögliche Bodenbildung: 27,13 Norwegische Kronen (nicht genutzt)

Möglicher Wiederaufnahme-Punkt für Abwärtstrend: 21 Norwegische Kronen (heute unterschritten)

Allzeithoch Nel ASA: 35,15 Norwegische Kronen

Korrekturtief Nel ASA: 20,07 Norwegische Kronen (4. Mai 2021)



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.