Die ITM Power Aktie (+1,66 % auf 229,50 GBP) befindet sich weiterhin in einer Korrektur, der steilen Aufwärtsbewegung in diesem Jahr. Wasserstoff ist weiterhin das Hypethema in diesem Jahr. Die Bewertungen vieler Pure Plays wie Nel ASA, Ballard Power und ITM Power sind regelrecht explodiert.

Warum fällt die ITM Power Aktie?

Der Kursrückgang der letzten Wochen hat weniger mit ITM Power selbst zu tun als mit der allgemeinen Marktschwäche. Wenn alle Aktien fallen dann werden Aktien wie ITM auch in Sippenhaft genommen und mitverkauft, auch wenn es nicht zwingender maßen einen Grund dafür gibt. Weiter gilt es den vorherigen Anstieg in Relation zu setzten, sodass eine Verschnaufpause bei dem ITM Power Aktien zu gönnen ist. Fundamental fehlen einem bei den aktuellen Bewertungsmaßstäben weiter die Worte. Ein KGV existiert nicht, da ITM Power derzeit noch keine Gewinne macht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis für 2020 liegt bei 68. Für einen erwarteten Umsatz von knapp 32 Millionen Pfund Sterling im kommenden Jahr bezahlt man aktuell einen Firmenwert von 1,28 Milliarden Pfund Sterling.

Profitiert ITM Power vom Wasserstoffboom?

Europa steht am Anbeginn einer großen Wasserstoffindustrie. Industrieunternehmen wie Thyssenkrupp und die neu an die Börse gekommene Siemens Energy setzen auf grünen Wasserstoff.

Doch auch scheinbar kleine Unternehmen wie ITM Power haben mittlerweile starke Partner an ihrer Seite. Ein wichtiger Partner und Geldgeber fand ITM Power mit dem Öl- und Gaskonzern Royal Dutch Shell und dem Chemieriesen Linde. Die Unterstützung dieser beiden Schwergewichte lässt vermuten, dass die Technologie von ITM echtes kommerzielles Potenzial hat. Nun kommt auch noch Snam dazu. Die Italiener sind nicht nur Partner von ITM Power, sondern sind im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung bei ITM Power als Aktionär eingestiegen. ITM Power hat Großes vor. An der Börse werden die Aktien gefeiert. Ist der Kursrückgang bei ITM Power daher gerechtfertigt?

News zur ITM Power Aktie

Jüngste Nachrichten aus dem Unternehmen deuten darauf hin, dass das Unternehmen weitere Fortschritte mit seinen Anlagen erzielt hat. Der Auftragsbestand ist seit Ende Januar, um 24 % gestiegen ist. Durch den stark gestiegenen Aktienkurs nutze ITM Power die Gunst der Stunde und nahm Mitte Oktober eine Kapitalerhöhung vor, um neben der Investition von Snam weiteres Kapital einzusammeln. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte der angepeilte Erlös von 150 Millionen Britische Pfund sogar um 15 Millionen auf 165 Millionen Pfund aufgestockt werden.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll dazu dienen, die künftigen Investitionen zu bezahlen. Die Idee besteht darin eine zweite Giga-Fabrik zu errichten, wenn in der ersten Giga-Fabrik eine Kapazität von 60 Prozent erreicht wurde.

Wie könnte sich die ITM Aktie entwickeln?

Obwohl ITM Power über einige große und finanziell potente Geldgeber verfügt, gab und gibt es auch Risiken.

Seit April 2019 kennt der Aktienkurs quasi nur eine Richtung. Der Corona-Abverkauf stellte eine kleine, kaum sichtbare Korrektur dar. Seit Anfang März konnte die Aktie erneut 330 % zulegen. Dieser Anstieg wird nun seit dem Hochpunkt bei 365 Pence korrigiert. Im Oktober scheiterte der Wert an einem Ausbruch über das sekundäre Hoch bei 328 Pence, sodass eine weitere Verkaufswelle einsetzte. Heute erreicht der ITM Power das 50 % Retracement bei 223 Pence. Hier ist zunächst eine Unterstützung, welche eine kurzfristige Auffangzone darstellen könnte. Fällt der Wert auf Tagesschlusskurs unter diese Marke, könnte es weitere Abgaben in Richtung 190 und 170 Pence geben. Über 329 Pence würde die Rally dagegen weiter laufen.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 29.10.20

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



