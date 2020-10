Lithium - Droht ein Angebotsschock?

Die Lithiumproduzenten fühlen sich durch Teslas Plan, Lithium in Nevada zu produzieren, nicht bedroht. Sowohl Bergbauunternehmen, als auch Analysten sind der Ansicht, dass die Industrie trotz des jüngsten Rückgangs der Lithiumpreise nach 2025 mit einer Angebotsverknappung rechnen muss, da die Automobilhersteller die Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) erheblich steigern werden.

Lithium ist gefragt

Große Mengen an zusätzlichem Lithium werden benötigt, um die EV-Revolution zu unterstützen, sondern auch den erwarteten Anstieg an zusätzlichen stationären Batteriespeicher, um die breitere Einführung erneuerbarer Energien zu fördern.

Daher bemühen sich Lithium-Bergbauunternehmen und Forscher um die Entwicklung innovativer Wege zur effizienteren Produktion von Lithium, um die in den kommenden Jahren erwartete wachsende Nachfrage aus dem Automobilsektor zu befriedigen. Tesla seinerseits ist bestrebt, sein eigenes Lithium in den Vereinigten Staaten auf umweltfreundlichere Weise zu beschaffen, sagte Elon Musk letzte Woche auf Teslas Battery Day.

Die Lithiumgewinnung müsse sich neu erfinden, um die Nachfrage zu befriedigen. Alte Verfahren und Raffinationsfähigkeiten müssen durch neue proprietäre und umweltfreundliche Technologie ersetzt werden.

So gibt es mittlerweile neue Filtertechnologien zur Extraktion von Lithium-Ionen aus Sole. Diese Technologie hat eine viel höhere Rückgewinnungsrate als die derzeitigen Extraktionstechniken und verkürzt die Zeit des Extraktionsprozesses von mehreren Monaten auf nur wenige Stunden. Eine solche Technologie wäre auch der Schlüssel um die Produktionskosten von Lithium-Ionen-Batterien zu senken.

Tesla mischt mit

Wie auf dem Battery-Day angekü ndigt möchte Tesla ebenfalls in die Lithium-Extraktion einsteigen.

Laut Teslas CEO Elon Musk, verfügt allein Nevada über genügend Lithium, um alle bestehenden Autos in den USA, in elektrische Fahrzeuge umzuwandeln. Tesla hat sich Rechte an über 10.000 Hektar eines Lithium-Vorkommens in Nevada gesichert, um daraus Lithium zu gewinnen.

Tesla wird auch darauf abzielen, jeden Aspekt der Zellenproduktion neu zu erfinden, vom Abbau des Erzes bis hin zu einem kompletten Batteriesatz. Im September gab Tesla bereits einen Fünfjahresvertrag, über die exklusive Lieferung des Rohstoffes, mit dem australischen Unternehmen Piedmont Lithium bekannt.

Selbst wenn Tesla mit seinem Vorhaben in Nevada zu einem neuen Spieler auf dem Lithiummarkt aufsteigt, wird dies die allgemeine Angebotssituation wahrscheinlich nicht groß verändern.

In einem Szenario für den beschleunigten Energieübergang, in dem die globale Erwärmung auf 2,5 Grad Celsius begrenzt wird, könnte der weltweite Lithiummarkt im Jahr 2025 die Marke von 1 Million Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) überschreiten.

Da viele Autohersteller mittlerweile EV-Modelle vorstellen und Milliarden von US-Dollar oder Euro in die Elektromobilität stecken, wird die weltweite Nachfrage nach Lithium in diesem Jahrzehnt wachsen. Der Markt wird jede neue effiziente Fördermethode benötigen, sei es von Lithiumproduzenten oder von Autoherstellern, die in Anlagen für den Lithiumabbau investieren, um einen guten und sicheren Lithiumabbau zu gewährleisten.

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Wirecard, Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.