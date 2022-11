Kommentar: Aufschwung nicht überzeugend - warum Vola bevorzugt wird

Die Erholung der Aktienmärkte von den Jahrestiefstständen dauert nun schon mehr als 6 Wochen an und beträgt bei den wichtigsten Börsenindizes mehr als 15 Prozentpunkte. US SPX 500 konsolidiert oberhalb der Kontrollzone 3.946 / 3.918 und liegt mehr als 15 Prozentpunkte über dem Oktobertief von 3.489. Der Germany 40 notiert über dem Augusthoch von 13.974 Punkten und liegt fast 20 Prozentpunkte über dem Oktobertief von 11.811.

Quelle: CMC-Märkte Next Generation Handelsplattform

Die Erholung ist stark und zeigt erste Anzeichen der Reife des Rebounds, etwa überkaufte Oszillatoren und ein Volumen-Retracement. Trotz der starken Kurserholung verbessert sich die Stimmung der Marktteilnehmer jedoch weiterhin nicht wesentlich.

Die wöchentliche Umfrage der AAII (American Association of Individual Investors) ergab für Privatanleger folgende Werte für die nächsten sechs Monate: 47,0 % sind bearish, 25,1 % bullish und 27,9 % neutral. Dies ist die 31. Woche in Folge, in der der Prozentsatz der bärischen Anleger höher ist als der der bullischen, und der Abstand zwischen den beiden Werten beträgt über 20 Prozentpunkte.

Der NOV22 Sentix-Index für die wirtschaftliche Einschätzung verbesserte sich leicht von -38,3 im Vormonat auf -30,9. Diese Verbesserung ist auf die Komponenten Erwartungen und aktuelle Lage zurückzuführen. Dennoch ist dies der drittschlechteste Wert des Jahres und so niedrig wie während der Pandemie.

Nun stehen die NOV22 ZEW-Analystenumfrage zur Veröffentlichung an. Nach dem ThomsonReuters-Konsens, den wir auf unserer Plattform abfragen können, würde sich die Erwartungskomponente von -59,2 Punkten auf -50 Punkte verbessern, während sich die Komponente der aktuellen Lage von -72,2 Punkten auf -67,5 Punkte verbessern soll. Eine leichte Erholung, die es den Gesamtdaten nicht erlauben würde, sich weiter im Bereich der Jahrhunderttiefs zu bewegen. Im Einklang mit diesen Umfragen stehen wir vor einem der von den Marktteilnehmern am wenigsten unterstützten Aufschwünge oder Erholungen.

Ein Umstand, der sich auch im Kundenerwartungstool auf der Next Generation Plattform von CMC Markets ablesen lässt. Wenn wir uns den Germany 40 CFD ansehen, stellen wir fest, dass per 14. November 2022 67% der CMC-Kunden im Germany 40 CFD short oder verkauft waren, während nach Volumen oder Cash 77% des Engagements short oder verkauft sind.



Quelle: CMC-Märkte Next Generation Handelsplattform

Eine andere Möglichkeit, das mangelnde Vertrauen in die Erholung zu betrachten, ist die Verwendung des Kundenerwartungstools für Produkte, die mit der Volatilität des Aktienmarktes zusammenhängen. Man könnte meinen, dass Kunden, die Volatilität in diesen Produkten kaufen, schnellere Kursbewegungen erwarten, die in der Regel eine hohe Korrelation mit Kursrückgängen aufweisen.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kunden, nämlich 69 %, Volatilität über den Volatilitätsindex von NOV22 gekauft hat. Der Prozentsatz der Kunden, die Volatilität kauften, steigt auf 94 %, wenn wir den ProShares VIX Short-Term Futures betrachten; ein ETF, der an den VIX gekoppelt ist, einen Index, der die implizite Volatilität von Optionen auf den S&P 500-Index misst, die im Geld sind.



Quelle: CMC-Märkte Next Generation Handelsplattform

Das Erwartungstool, das die Kundenpositionierung misst, kann zur Analyse der Marktstimmung verwendet werden und ist für mehr als 10.000 Finanzinstrumente verfügbar.



