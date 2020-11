Hedgefonds attackiert NIO Aktie: Crash voraus?

Die Nio Aktie (-1,57% auf $47,56) ist einer der großen Gewinner um das Rennen in der Anlegergunst bei den Aktien für erneuerbare Antriebsformen. Vor zwei Jahren noch bei 7 Dollar und jetzt schon bei zeitweise 54 Dollar gehandelt blickt die Nio Aktie auf eine sagenhafte Performance zurück. Doch jetzt gibt es eine Attacke eines Hedgefonds, der die Aktie ausgerechnet vor zwei Jahren zum Kauf bei 7 Dollar empfohlen hat.

Citron schreibt auf seiner Home Page, dass man bei der Empfehlung für Nio jetzt "den Stecker ziehe" - zwei Jahre nach der kontroversen Empfehlung für die Aktie. Bald werde der Aktienkurs von Nio nur noch bei rund 25 USD notieren, glaubt Citron.

Das Verhalten der Anleger, die in Scharen in Elektroauto-Aktien stürmten, zeige kein tiefes Verständnis für die Dynamiken in diesem Markt, schreibt Citron weiter. Jetzt gebe es zwei verwundbare Punkte bei Nio:

Tesla bedroht Nio mit Model Y Preismodell

Tesla bedrohe die Nio Absatzzahlen in China durch sein Preismodell für das hauseigene Model Y. Die Anleger, die Nio gekauft hätten auf dem aktuellen Niveau hätten wohl nicht gut genug aufgepasst. Die Bekanntheit Teslas und die Preise für das Model Y seien ein ernsthaftes Problem für Nios ES6 Modell. Tesla plane den in China hergestellten Y von 73.000 USD auf 56.000-58.000 USD im Preis zu senken. Nun könnte Teslas Model Y sogar für 41.000 USD in China an den Markt kommen. Dies sei ein direktes Resultat der Entscheidung Teslas, eigene Kostenersparnisse direkt an Kunden weiterzureichen.

Spekulativ ausgerichtete NIO-Anleger ein Problem

Die Anlegerstruktur sei ebenfalls ein Problem für die Nio Aktie, glaubt Citron. Die Anleger in Nio seien mehr interessiert an schnellen Gewinnen und daran, ein "Glücksrad" zu drehen, als ernsthaft investiert zu sein. Der Anteil der Leerverkäufer sei aktuell auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Anleger, die jetzt NIO kaufen würden, beteiligten sich laut Citron nicht an dem Unternehmen mit seinen Zukunftsaussichten, sondern an einer Wertpapierkennnummer, die sich auf dem Bildschirm in Form eines Kurses auf- und abwärts bewegt. Nun sei es Zeit für Investoren, aus NIO rauszugehen und sich nach der nächsten disruptiven Technologie umzusehen, rät Citron.

Crash bei NIO Aktie kurz bevor?

Steht also ein Crash in der NIO Aktie kurz bevor, wie es Citron befürchtet? Die schwarze Kerze von gestern hinterlässt eine sichtbare Spur im Chart. Betrachten wir diesen Einbruch genauer.



NIO Aktie CFD in USD, Quelle: CMC Markets

Der Kurs hat unter 51,26 USD ein 123-Top ausgebildet. Der Abwärtsimpuls reichte von 54,18 USD bis 51,26 USD. Impulse vor 123-Trendwendemustern nach einem längeren Aufwärtstrend können den Anfangspunkt von größeren Abwärtsbewegungen in Kursen darstellen.

Schlüssel ist dafür, dass der Kurs an einem Punkt ein Unvermögen zeigt, ein höheres Hoch auszubilden – die Rally, den Aufwärtstrend also fortzusetzen. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Aktie übernommen haben und die Geber beginnen, ihre Stücke in den Markt zu gegeben. Dieser Punkt dieses Kontrollverlusts der Käufer ist bei 52,37 USD.

Nun sank der Kurs per Schlusskurs unter 51,26 USD an und bildet damit die Fortsetzung dessen, was sich bei 52,37 USD bereits andeutete: Der Trend hat gedreht. Bleibt der Kurs nun unter 51,26 USD ist diese Top-Bildung, ist diese Trendwendeformation intakt. Ein erneuter Sprung darüber würde selbige in Frage stellen.

Zur Berechnung möglicher Kursziele kann nun der ursprüngliche Impuls am Ausbruchspunkt nach unten verlängert werden. Dies geschieht typischerweise über Fibonacci Preiserweiterungen, die wir im Chart eingezeichnet haben. Diese Marken sind mögliche Widerstände, deren Bruch die nächst höhere Fibonacci Preiserweiterung als mögliches Ziel freischaltet.

Haben Sie Fragen zu dieser Chartanalyse? Sie finden hier mehr zu 123-Trendwendemustern!



NIO Aktie CFD in USD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.