Viele Nutzer, aber keine Wege und Möglichkeiten, mit der hohen Reichweite wirklich nennenswerte Einnahmen zu generieren: Das war lange Zeit das Problem der Unternehmen aus dem Bereich der sozialen Medien. Ein Unternehmen nach dem anderen findet aber neue, kreative Wege um aus dem kostenlosen Internet Bezahlschranken zu etablieren und so auch eine wachsende Zahl nicht nur an Internet-Followern zu generieren, sondern auch eine wachsende Zahl an Anlegern in den eigenen Aktien.

Einkaufswagen bei Pinterest

Gerade hat die Foto- und Ideen-Community Pinterest so genannte "Shopping Lists" gestartet, in denen die "Pinner", wie die Nutzer Pinterests auch genannt werden, die Produkte und Dienstleistungen ablegen können, die ihnen in der Foto-Pinnwand von Pinterest beim Stöbern aufgefallen sind. Fortan erhalten die Nutzer dann Mitteilungen über diese Produkte - etwa, wenn der Preis gesunken ist. Die Hoffnung: Mehr Menschen kaufen über Pinterest ein, was die Attraktivität für Unternehmen erhöhen würde, auf der Plattform zu werben. Die Aktie hat es in den letzten Monaten vermieden, eine Trendwendeformation auszubilden. Der Aufwärtstrend ist intakt, solange es nicht zu einem Schlusskurs am Ende einer Woche unter der Unterstützung bei 60,37 Dollar schließt.

Pinterest-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets

Pinterest ist nicht die stärkste Social-Media-Aktie

Vergleicht man die Entwicklung der großen Social-Media-Aktien mit dem Verlauf des NDAQ 100 Cash CFD, so ist Pinterest seit Jahresbeginn bloß Mittelfeld. Snap (+29%), Facebook (+22%) und Twitter haben sich besser entwickelt als der NDAQ 100 Cash CFD (+8%) Pinterest bringt es auf ein Plus von 5%. Noch schwächer entwickelte sich die Match Group mit -5%.

Social-Media-Aktien im Vergleich, Quelle: CMC Markets

Snap: Snapchat-App ist weiter beliebt

Mit 500 Millionen Menschen, die täglich die Snapchat-App öffnen und nutzen, ist Snap eines der populärsten Social-Media-Unternehmen weltweit. Zuletzt setzt Snapchat stark auf den Bereich der "Augmented Reality" - dies sogar mit einem eigenen mobilen Endgerät - Spectacles - das laut dem US-Anlegermagazin Barron's rund viermal schwerer sein soll als eine Rayban-Aviator-Sonnenbrille, mit zwei Kameras und vier Mikrofonen ausgestattet sein und in der Lage sein soll, die Umgebung mit zusätzlichen auf der Brille projizierten Informationen anzureichern. Piper Sandler Analyst Thomas Champion nannte Snap einen "Innovations-Führer" bei neuen Produkten. Bei 83 Dollar sieht der Analyst das Kurspotenzial bei Snap. Technisch lässt sich bei 75,66 Dollar ein möglicher Widerstand ausmachen, bei 53,77 Dollar eine mögliche Unterstützung.

Snap-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.