BYD Aktie: Sofort verkaufen?

Die BYD Aktie (+9,5% auf 277,60 HKD) steigt immer weiter an. Die blaue Welle unter demokratischer, auf Umweltschutz ausgerichteten Regierung unter Joe Biden ist da. Bedeutsame Investitionen in erneuerbare Antriebsformen werden wahrscheinlicher. Anleger nehmen den Trend vorweg. Wird BYD den hohen Erwartungen der Anleger gerecht?

BYD Aktie dreht weiter auf

Die Aktien im Bereich Elektromobilität wie Tesla, Elringklinger, Nio, Xpeng und BYD steigen seit Wochen steil an. Der Klimaplan von Joe Biden stellt in den nächsten zehn Jahren eine Bundesinvestition von 1,7 Billionen US-Dollar in Aussicht. Die Stimmung wird durch den Sieg Bidens günstiger. In China gibt es bereits umfangreiche Subventionen für Elektrofahrzeuge und deren Zulieferer. Die BYD Aktie ist seit Juli 2020 um 355% angestiegen.

Elektromobilität: BYD ist stärkste Aktie

Anleger haben sich auf die Aktien im Sektor eingeschossen. Charttechnisch kann man von einer vollen Impulsauffächerung gegenüber einer Bodenbildung sprechen, die bei BYD bereits im September 2017 über ein 123-Muster gebildet wurde. Ab sofort ist auf Basis von Wochen- und Monatskerzen, aber auch im Tageskerzenintervall auf das mögliche Risiko einer Top-Bildung zu achten.



BYD Aktie CFD in HKD, Quelle: CMC Markets

Von Trendwende keine Sicht

Im Fünfminutenchart lässt sich nach dem heutigen Tag ein Schlusskurs fast am Allzeithoch ausmachen. Das Hoch aus den frühen Morgenstunden bei 276,70 HKD konnte noch einmal überwunden werden. Der Aufwärtstrend hat sich also direkt weiter fortgesetzt. Ein 123-Trendwendemuster lässt sich nicht erkennen, um Moment ist der Aufwärtrend intakt. Achten Sie nun auf mögliche Trendwendemuster - optimalerweise im Hongkong-Dollar-Chart.

BYD Aktie CFD in HKD, Quelle: CMC Markets



