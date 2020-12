BYD Aktie: Plötzlich springt sie an!

Die BYD Aktie (+10,5% auf HKD 206,20) beschert Anlegern ein Weihnachtsgeschenk. Wie das Online-Magazin Inside EVs berichtet konnte BYD seinen Absatz von Plug-in-Elektroautos im November auf 25.553 mehr als verdoppeln. Das Plus zum Vorjahr beträgt sogar 139%. Anleger ziehen Vergleiche zu den Absatzzahlen von Tesla und vor allem zu dessen Marktbewertung und kaufen die BYD Aktie weiter.

Die Ergebnisse in diesem Jahr sind immer noch nicht so gut wie im Rekordjahr 2018. Anleger sehen aber einen Turnaround im laufenden Quartal. Das Absatzwachstum beschleunigt sich. In dem einen oder anderen BYD Forum wird positiv erwähnt, dass über 10.000 verkaufte Fahrzeuge auf den neuen BYD Han entfallen, der mit der BYD Blade Battery ausgestattet ist. Insgesamt wurden bereits mehr als 20.000 Han produziert. Außerdem konnten die ersten 201 BYD D1-Elektroautos verkauft werden und ist genau der Trend, auf dessen Beschleunigung viele Trader bei der BYD Aktie setzen.

BYD Aktie in der Chart-Analyse: Sprungbrett aktiviert

Technisch betrachtet hat die BYD Aktie das Niveau von 169,15 HKD gehalten und es damit vermieden, ein 123-Top zu aktivieren. Dieses Trendwendemuster hätte eine mögliche Korrektur bis 142,79 HKD und tiefer ankündigen können. Da dieses Signal vermieden wurde haben wir es mit einem möglichen bullischen Druckaufbau zu tun. Die BYD Aktie nutzt also dieses Niveau potenziell als Sprungbrett für weitere Kurssteigerungen. Ein Test des Allzeithochs bei 211,80 HKD könnte bevorstehen.



BYD Aktie CFD Hong Kong Dollar, Quelle: CMC Markets



