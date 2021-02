Borussia Dortmund Aktie – Champions League als Hoffnung

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben auch die Fußball-Bundesliga nicht verschont. Keine Zuschauer, sinkende Einnahmen, steigende Gehälter. Mit dem schlechten Saisonstart bzw. den nicht erfüllten Erwartungen trennte sich Borussia Dortmund von seinem damaligen Trainer Lucien Favre. Nach einer internen Analyse kam der Vorstand zu der Überzeugung der jüngsten sportlichen Entwicklung den Cheftrainer zu entlassen. Seither ist es nicht wirklich besser geworden. Die Meisterschaft ist längst kein Thema mehr und sogar die so wichtige Champions League Qualifikation ist jetzt das Ziel.

Lockdown schmerzt weiter

Die Corona-Krise sorgte für einen heftigen Einbruch der Umsätze aller Fußballclubs. Im April 2020 waren einige Vereine sogar kurz vor der Insolvenz. Im wohl beliebtesten Sport, dem Fußball, geht es seit dem Sommer mit Geisterspielen weiter. Doch die Normalität, die vor COVID-19 herrschte, ist noch immer weit entfernt. Borussia Dortmund erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres (01.07.2020 - 31.12.2020) eine Bruttokonzerngesamtleistung von 190,3 Millionen Euro (Vorjahr 297,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis betrug im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres -26,3 Millionen Euro (Vorjahr EUR 3,0 Mio.). Somit kostete der Lockdown und die fehlenden Einnahmen den BVB bisher knapp 29 Millionen Euro auf der Gewinnseite. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug im gleichen Zeitraum 27,3 Millionen Euro. (Vorjahr 54,7 Millionen Euro)

Neuer Trainer zur neuen Saison

Nach der langen und intensiven Trainer-Suche wurde es in dieser Woche offiziell. Marco Rose wird ab der Saison 2021/22 neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Eine entsprechende Zusage hat der 44-Jährige den BVB-Verantwortlichen gegeben. Alle involvierten Parteien werden nun in der gebotenen Zeit die vertragliche Dokumentation dieses Trainerwechsels abschließen.

Der aktuelle Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach hatte bereits zu seiner Zeit in Salzburg und jetzt auch in Mönchengladbach bewiesen, dass er sehr gut mit jungen Spielern umgehen kann und diese zu einer Einheit formen kann.

Dortmund gewinnt in Sevilla

Trotz der Probleme in der Fußball-Bundesliga verschaffte sich Dortmund gestern eine gute Ausgangsposition für das Champions-League Rückspiel. Dadurch könnte der Club wichtige Prämien Zahlungen von der UEFA erhalten. Durch den 3:2-Sieg in Sevilla lebt die Hoffnung vom Henkelpott weiter. Großen Anteil daran hatte vor allem Stürmerstar und wichtiges Asset Erling Haaland.

Wie könnte es für die Borussia Dortmund Aktie weitergehen?

Die BVB-Aktie erreichte Ende Oktober 2020 sein Tief bei 4,17 Euro. Es lässt sich konstatieren, dass dadurch das Tief durch den Corona-Abverkauf bei 4,34 Euro verteidigt wurde. Es besteht die Chance ein Doppelboden zu generieren. Nach der Erholung von 4,17 Euro auf 6,04 Euro hat die BVB-Aktie jetzt zum 50 % Retracement bei 5,11 Euro korrigiert. Mit dem gestrigen Sieg, scheinen die Käufer heute wieder Mut zu fassen. Ein Angriff und Anstieg über 6,05 Euro würde die Bodenbildung weiter begünstigen und einen Anstieg in Richtung 7.20 Euro und 8,14 Euro ermöglichen. Die Bodenbildung würde misslingen, wenn die BVB Aktie den Doppelboden bei 4,17 Euro nach unten verlässt. Ein Ziel auf der Unterseite wäre dann die 3,10 Euro Marke.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 18.02.21

