Jochen Stanzl im Interview mit Börsenradio: "DAX 222 Punkte im Plus, Bitcoin im Plus, Gold im Plus, Öl im Plus, Silber steigt, die US-Indizes im Plus, was will man mehr, so kann ein Jahr starten."

Bitcoin über 33.000: "Wir sind sehr, sehr stark ins neue Jahr gestartet und fallen auch sehr dynamisch zurück. Da muss man aufpassen, jetzt sind es nur noch 29.200 USD. Wenn man Bitcoin im Depot hat, braucht man nerven für so eine Bewegung. 15 % Verlust innerhalb eines Vormittags ist beim Bitcoin nichts Besonderes. Korrekturmöglichkeit bis 24.548, außer wir gehen über die 31.158 USD, dann wäre die nächst höhere Auffächerungsmarke bei 41.853 USD."

Gold wieder knapp vor 2.000 USD.

"Alibaba selbst zeigt sich zuversichtlich und hat sein Aktienrückkaufprogramm kräftig erhöht. Charttechnisch war die Topbildung schon vor den ganzen schlechten Nachrichten. Jetzt sehen wir einen kleinen Boden bei der Alibaba-Aktie über 223 Hongkong-Dollar."

Hören Sie sich das gesamte Interview mit dem nachstehenden Player an.

