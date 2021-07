Biontech-Aktie: Kurssprung wie Moderna?

Die BioNtech Aktie bewegt sich seit einigen Wochen seitwärts. In der Zwischenzeit sind die Aktien von Moderna deutlich nach oben ausgebrochen. Das liegt auch daran, dass Moderna gegen die Delta-Variante des Corona-Virus eine Studie über die Wirksamkeit des eigenen mRNA-Impfstoffs vorlegen konnte, BioNTech aber bisher nicht.

Biotech Aktie konsolidiert

Charttechnisch betrachtet ist die BioNtech-Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Dieser ist über 282,86 USD festzustellen. Über diesem Kurs bildete sich ein prozyklisches Trendfortsetzungsmuster, dass ich weiter nach oben auffächern könnte. Erst unter dieser Preismarke wäre ein mögliches Fragezeichen hinter diese Ambitionen zu setzen. Auch der Abwärtsimpuls im Monat Mai von 252,70 USD auf 211,63 USD stellt eine möglicherweise bedeutsame charttechnische Orientierung dar. Sollte das Impulsende bei 211,63 USD per Tagesschlusskurs unterschritten werden, bevor die BioNTech-Aktie ein neues Hoch erreicht, so wäre von einem Trendwendemuster auszugehen, dass dann in den darauffolgenden Tagen und Wochen sich in sinkenden Kursen niederschlagen könnte.

BioNTech-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



