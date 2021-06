AMC: Risikowarnung für eigene Aktie

AMC Entertainment zählt bei vielen Anlegern zu den heißesten Aktien. Das gilt vor allem für Reddit-Foren - aber nicht nur in den USA ist die Aktie beliebt. Auch in deutschen Aktien-Foren ist die AMC-Aktie ganz hoch im Kurs. Das lässt sich leicht erklären: Der größte Kinoketten-Betreiber der USA hat an der Börse einen Raketenstart hingelegt. Die Turnaround-Story AMC bekommt jetzt aber Probleme: Eine Reihe von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von AMC Entertainment wollen von dem Anstieg ebenfalls profitieren und verkaufen Anteile.

Insider-Verkäufe in der AMC-Aktie

Laut den bis Mittwoch veröffentlichten Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC haben zehn Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von AMC in diesem Monat nahezu 239.000 Aktien für rund 9,5 Millionen US-Dollar verkauft. Diese Aktien sind um fast das 20-fache dessen im Wert angestiegen, vergleicht man den heutigen Kurs mit dem vor einem Jahr.

Die Mehrheit der Verkäufe trug sich am Donnerstag vergangener Woche zu, als die AMC-Aktie ein Allzeithoch von 72,68 US-Dollar erreichte – das sind gut 3373% mehr als der Schlusskurs von 2,01 Dollar am ersten Handelstag des laufenden Jahres und 70% mehr als der Schlusskurs von gestern bei 42,88 Dollar.

Das positive Signal: Während mehrere Senior Vice Presidents und Führungskräfte Aktien verkauften, gab der Vorstandsvorsitzende Adam Aron keine Anteile ab. Aron schenkte seinen beiden Söhnen zuletzt jeweils 250.000 AMC-Aktien. Seither hat er keine meldungspflichtigen Transaktionen durchgeführt.

AMC mit Kapitalerhöhung

Am Freitag vergangener Woche sammelte AMC 587 Millionen Dollar von Investoren ein. Dies wurde durch eine Platzierung von fast 11,6 Millionen Aktien zu einem Durchschnittskurs von 50,85 Dollar erreicht. AMC selbst warnt vor Käufen der eigenen Aktien: „Unter den gegebenen Umständen“ sollten Anleger nur in die Aktie investieren, wenn sie „bereit sind, das Risiko einzugehen, den gesamten oder einen erheblichen Teil ihrer Investition zu verlieren“.

Worauf Sie achten könnten

Technisch betrachtet nähert sich der CFD von AMC Entertainment jetzt einem wichtigen Unterstützungsbereich bei 37,66 Dollar. Das ist das Tief des ersten Ausverkaufs von letzter Woche. Hält diese Unterstützung auf Tagesschlusskursbasis (22 Uhr), könnte es zu einem neuen Anlauf kommen in dem Versuch, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Bricht die Unterstützung, könnte es zu einem erneuten Anstieg der Volatilität kommen. Ein 123-Top würde damit entstehen.

AMC-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



