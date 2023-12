W początkowych dniach miesiąca cena złota osiągnęła nowy najwyższy poziom, przekraczając poprzedni rekord z sierpnia 2020 roku, osiągając cenę niemal 2150 USD za uncję, znów w nocy na niskiej płynności. Czy powtórzy się zatem scenariusz z maja?

Przypomnijmy, że w maju 2023 r., ceny złota na światowych rynkach osiągnęły historyczne maksima, czego przyczyną były m.in. obawy dotyczące światowej recesji gospodarczej i niestabilności amerykańskiego systemu bankowego. Cena złota osiągnęła rekordową wartość 2,085.40 USD za uncję, co było podyktowane zapotrzebowaniem na bezpieczne aktywa w obliczu nerwowości na rynku finansowym. Należy nadmienić, że ta rekordowa cena pojawiła się wtedy w godzinach nocnych, przy małej płynności rynku. W efekcie notowania złota w kolejnym miesiącu, czerwcu 2023 r., spadły do 1900 USD.

Co może powodować wysoki poziom cen złota?

Jak wtedy pisano, strategowie rynkowi przewidywali, że ceny złota mogą wzrosnąć w drugiej połowie roku, gdy Rezerwa Federalna zakończy swój agresywny cykl zaostrzania polityki pieniężnej, co mogłoby spowodować spadek realnych dochodów z obligacji oraz osłabienie dolara amerykańskiego. To obecnie mogło mieć miejsce, wypychając cenę złota wraz z konfliktem na Bliskim Wschodzie. To wydarzenie w zasadzie rozpoczęło rajd cen złota z poziomu 1850 USD w pierwszej połowie października.

W początkowych dniach miesiąca cena złota osiągnęła nowy najwyższy poziom, przekraczając poprzedni rekord z sierpnia 2020 roku, osiągając cenę niemal 2150 USD za uncję, znów w nocy na niskiej płynności. Ten wzrost cen był napędzany przez oczekiwania na potencjalną obniżkę stóp procentowych już w marcu. Rynki zignorowały wypowiedzi przewodniczącego Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella, dotyczące konieczności dalszego restrykcyjnego podejścia do polityki pieniężnej w celu obniżenia inflacji do 2%, co odzwierciedlało narzędzie CME FedWatch, wskazujące na ponad 50% szansę na obniżkę stóp w pierwszym kwartale 2024 r.

Cena złota. Powtó rka z maja?

4 grudnia 2023 r., cena złota gwałtownie spadła o ponad 2%, osiągając wartość 2,022.99 USD za uncję, co prawdopodobnie było związane z odbiciem się dolara, choć oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w 2024 r. nieco złagodziły ten spadek. Należy także być może wziąć pod uwagę, że rynek może być "zmęczony" tymi wysokimi cenami i może być przedwczesne oczekiwanie na ich utrzymanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę implikowaną zmienność dla cen złota z indeksu GVZ (17% w skali roku), to do końca roku niewykluczone, że cena złota może otrzeć się przynajmniej o poziom 1990 USD. Dalsze wsparcie może wypadać w rejonie 1960 USD.

Tymczasem, jeśli scenariusz majowy miałby nie zostać powtórzony, to potencjalnie rynek mógłby zmierzać do 2160-2200 USD do końca roku.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.