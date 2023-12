Ile jest Mikołaja w rajdzie św. Mikołaja? Na co mogą liczyć inwestorzy w grudniu?

Listopad na rynkach finansowych został zakończony, krótko mówiąc, z przytupem. Amerykański indeks S&P500 zyskał ponad 8%, co oznacza, że tylko w listopadzie 1998, 1982, 1962 oraz w listopadzie 1928 r. wzrosty były większe. Zachowanie indeksu w końcówce roku przypomina też to, co działo się na początku 2023 r., gdzie również rozpoczęliśmy ten rok w euforycznych nastrojach. W styczniu 2023 r. SPX odnotował wzrost o 6,18%, co było najlepszym początkiem roku od 2019 r. Czy te nastroje mogą zostać zachowane również w grudniu?

Ile Mikołaja jest w Mikołaju?

Na wstępie krótkie wprowadzenie. Zjawisko "Rajdu Świętego Mikołaja" na rynku akcji odnosi się do obserwowanej tendencji do wzrostu cen akcji w ostatnich dniach grudnia i na początku stycznia. Jest to okres, w którym inwestorzy często wykazują większy optymizm, co może przekładać się na zwiększoną aktywność zakupową. Niska płynność rynkowa w okresie świątecznym również sprzyja wahaniom cen, ponieważ mniejsze transakcje mogą mieć większy wpływ na rynek. Dodatkowo inwestorzy często dokonują zakupów w celu poprawienia wyglądu swoich portfeli inwestycyjnych przed zamknięciem roku podatkowego, znane jako "window dressing". W tym samym czasie niektórzy mogą realizować straty kapitałowe, aby zbilansować zyski i obniżyć obciążenie podatkowe, co następnie prowadzi do ponownych inwestycji w rynek.

Ogólny sezonowy optymizm związany z rozpoczęciem nowego roku również może pozytywnie wpływać na rynki. Mimo że "Rajd Świętego Mikołaja" jest znanym zjawiskiem, warto pamiętać, że nie zawsze się materializuje i nie powinien być traktowany jako gwarancja przyszłych wyników rynkowych.

SPX i grudniowe statystyki

Choć jak wynika z powyższego opisu zjawiska, dotyczy ono przeważnie kilkunastu dni, to przyjrzymy się całemu okresowi grudnia dla SPX za ostatnie 10 lat, jako pewna ważona próba całej historii indeksu. W tej próbie, na 9 obserwacji, ponieważ 10 jest dopiero przed nami, indeks SPX rósł sześć razy w grudniu ze średnią stopą zwrotu na poziomie 2,3%. Ujemną stopę zwrotu w tym okresie mogliśmy obserwować trzy razy w latach 2015, 2018 oraz 2022 r. Średnia wyniosła wtedy -2,4%. Statystyka z ostatnich lat w teorii może zatem wspierać rynkowe byki.

Fed, rentowności i płynność w centrum uwagi

Rynkom, oprócz sezonowości, która sprawdzała się w tym roku bardzo dobrze, zdaje się sprzyjać wiara w to, że Fed już w pierwszym kwartale (marzec) 2024 zacznie ciąć stopy procentowe. To obniża rentowności obligacji oraz wzmaga wiarę w scenariusz dezinflacyjny wraz z tzw. "soft landing". Do tego dochodzi ogromny short squeeze, tworząc aktualny obraz rynku. Nie bez znaczenia jest również bardzo szybki spadek Reverse Repo, co dostarcza dodatkowej płynności rynkom, choć to najlepiej jest widoczne na przykładzie bitcoina. Poluzowanie warunków finansowych, wzrost płynności, nadzieje na cięcie stóp, jeśli nic innego się nie wydarzy (czarny łabędź), to tym rynki również mogą żyć w grudniu 2023 r., być może tworząc kolejny w historii Rajd Św. Mikołaja.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.