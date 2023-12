Rajd byków na giełdach napędzany jest między innymi rosnącymi oczekiwaniami, że Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny obniżą stopy procentowe w pierwszej połowie 2024 roku. Spadająca inflacja konsumencka utwierdziła uczestników rynku w przekonaniu, że restrykcyjna polityka wysokich stóp procentowych dobiegłą końca, mimo że bankierzy centralni pozostają ostrożni. Ceny dóbr trwałego użytku spadają już od pięciu miesięcy z rzędu. Ekonomiści twierdzą, że ten trend się utrzyma, co ułatwi powrót inflacji do celu Fed, być może już w drugiej połowie 2024 r.

Takie oczekiwania uczestników rynku mają swoje odbicie w słabnącym dolarze, a przede wszystkim w spadających rentownością obligacji. W piątek rentowność 10-cio letnich papierów dłużnych rządu USA spadła do 4,2%. Inwestorzy prawdopodobnie zwietrzyli okazję, by kupować obligacje na rynku wtórnym. I nie dotyczy to tylko obligacji USA, ale również i obligacji gospodarek strefy euro. Rentowność niemieckich dziesięciolatek wyniosła na zamknięciu tygodnia 2,36%.

W przyszłym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na decyzji Banku Rezerw Australii. Powszechnie oczekuje się utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Pomimo dużej ilości danych, najważniejszymi będą te, które dotyczyć będą kondycji amerykańskiego rynku pracy. Fed oczekuje schłodzenia na wciąż napiętym rynku pracy, a dane z poprzedniego miesiąca wskazały, że zaczyna się to układać po myśli Fed. Jeśli i piątkowy odczyt pokaże spowolnienie, będzie to kolejnym argumentem za zakończeniem ścieżki podwyżek stóp.

Giełdy na dobrej drodze do bicia rekordów.

Piątkowy handel w Europie zakończył się w wzrostami wszystkich wiodących indeksów Starego Kontynentu. DAX, FTSE100 i Stoxx 600 zakończyły dzień wzrostem o ponad 1%. Pozostałe benchmarki zyskały od 0,48% (CAC40) do 0,82% (IBEX 35).

W okolicach dziennych maksimów zakończył się handel na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 295 pkt., czyli 0,82%. S&P500 wzrósł o 0,59%. Nasdaq Composite zyskał 0,55%.

W Azji mieszane nastroje.

Handel na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,60%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,73%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,52%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,41%), Szanghaj (-0,15%), Singapur (0,36%), Sensex (1,46%). Indeks Asia Dow spada o 0,03%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami imponujący początek grudnia. Byki z przytupem weszły w ostatni miesiąc roku, a WIG ustanowił rekord wszechczasów. Po kilkunastu sesjach, gdy WIG20 ugrzązł w ruchu bocznym, część graczy obstawiała możliwość powstania korekty. Niemniej, WIG20 skutecznie obronił lokalne wsparcie na poziomie 2200 pkt., co skrupulatnie wykorzystuje strona popytowa bezpardonowo rozprawiając się z niedźwiedziami. Pułap 2300 pkt. znalazł się na wyciągnięcie ręki.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,28 mld zł. WIG zyskał 2,77%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 3,18%. WIG20fut wzrósł o 3,2%, osiągając na zamknięciu wartość 2292 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,92%. sWIG80 zamknął się z zyskiem wynoszącym 1,60%.

Złoty stabilizuje się do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,80.



