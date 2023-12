Bitcoin drożeje siódmy tydzień z rzędu. Najlepsza passa od listopada 2020 r.

Dokładnie trzy lata temu cena bitcoina również pięła się w górę siedem tygodni z rzędu, a wcześniej taki wyczyn mogliśmy obserwować w marcu i kwietniu 2020 r. po uderzeniu pandemii w notowania kryptowalut. Jest to zatem zjawisko niezbyt często występujące. Jeszcze rzadszym zjawiskiem jest występowanie ośmiu tygodni wzrostów z rzędu, co wydarzyło się tylko w czerwcu 2017 r. oraz listopadzie 2015 r. Zatem jeśli przyszły tydzień byłby także wzrostowym, to oznaczałoby trzecią taką serię w historii notowań bitcoina. Czy tak będzie?

Cena bitcoina najwyżej od 18 miesięcy

Kurs bitcoina osiągnął dziś najwyższe poziomy od maja 2022 r., co oznacza wzrost od dołka z listopada 2022 r. o 151%. Kurs w piątkowe przedpołudnie oscyluje przy 38700 USD, ale co ciekawe, średnia zmiana ceny bitcoina za ostatni rok dla danych miesięcznych spada do najniższego poziomu od grudnia 2020 r. Wynosi ona 4548 USD miesięcznie i zdaje się systematycznie spadać do końca listopada. Oznaczać może to tylko tyle, że na razie brakuje w notowaniach bitcoina bodźca, to zwiększenia zmienności. Kierunek w ostatnich tygodniach był kierunkiem wzrostowym, ale o statystycznie zmniejszającej się zmienności. Czy to może oznaczać możliwą korektę?

Opór na rynku bitcoina

Potencjalny opór wciąż może rozciągać się między poziomami 37000-39000 USD, gdzie aktualnie kurs zbliża się do górnej bariery. Jeśli nie zostanie ona pokonana w sposób trwały, to rosną szanse na korektę na tym rynku. Należy także odnotować fakt, że w notowaniach BTC/USD od 12 września nie pojawił się ani jeden niższy dołek. Oznacza to, że na rynku już dość długo trwa zdecydowany trend wzrostowy, który co ciekawe, może być wspierany przez wydarzenia w amerykańskim sektorze bankowym, a głównie przez zwiększającą się do ubiegłego tygodnia płynność.

Płynność obecnie się kurczy

Jeszcze do połowy listopada obserwowaliśmy silny wzrost rezerw banków komercyjnych w Fed, co w skrócie może oznaczać, że lżejszą ręką instytucje mogą inwestować w bardziej ryzykowne aktywa. Między dołkiem we wrześniu na BTC, a szczytem, wartość rezerw wzrosła z 3,14 bln USD do 3,48 bln USD. Tymczasem na koniec listopada cofnęła się do 3,4 bln. Jeśli tym razem również ta miara miałaby wpływać na wycenę bitcoin, to biorąc pod uwagę wcześniejsze korelacje, kurs BTC/USD mógłby cofnąć się nawet w stronę 34000-34500 USD. Warto być może mieć to na uwadze, gdyby passa braku niższych dołków miała zostać złamana. Ostatni z wyższych dołków znajduje się przy 37500 USD.

