Bitcoin z silnym wzrostem dzięki... zastrzykowi płynności do sektora bankowego

Bitcoin osiągnął dziś poziom 42000 USD, który ostatnio był widziany w kwietniu 2022 r. Tym samym notowania rozpoczęły ósmy tydzień wzrostów z rzędu, co jest zjawiskiem relatywnie rzadkim. Osiem tygodni wzrostów ostatnio odnotowano w 2017, 2015 i 2013 r. Rekord to 13 tygodni i padł w 2013 i 2012 r.

W efekcie ostatniej fali wzrostowej zostało pokonane miejsce oporu w rejonie 37000-39000 USD, które aktualnie może wyznaczać potencjalne miejsce wsparcia. Natomiast kolejny potencjalny opór może wypadać w rejonie 51000 USD. Przyjrzyjmy się jednak temu, co mogło napędzić wzrost cen kryptowalut, ale przede wszystkim bitcoina.

Wzrost płynności w sektorze bankowym

Należy odnotować, że prawdopodobnie liczy się tylko jedna rzecz, czyli płynność. W listopadzie banki centralne dodały 350 mld USD płynności, co stanowi trzeci co do wielkości wzrost od marca, co również było widoczne na indeksach giełdowych (piąty najlepszy listopad w historii SPX). Natomiast w piątek dowiedzieliśmy się o największym spadku procentowym reverse repo w USA od stycznia. Wartość RRP spadła do 768 mld USD z 887 mld USD dzień wcześniej i była najniższa od lipca 2021 r. Czym jest reverse repo i czemu ma znaczenie?

Reverse repo

Reverse repo jest to narzędzie używane przez banki centralne do regulowania płynności w sektorze bankowym. Gdy banki mają nadmiar rezerw, mogą zainwestować środki w operacje reverse repo z bankiem centralnym, co pozwala na bezpieczne ulokowanie nadwyżek i zarazem na kontrolowanie nadmiaru płynności w systemie bankowym. Dzięki temu bank centralny może efektywnie sterować stopami procentowymi i zapewnić stabilność finansową absorbując nadmiarowe rezerwy z rynku. Jednak wartość tych transakcji spada szybko, więc płynność ląduje w innych miejscach, a nie w Fed.

Bilans Fed

Fed ma jeszcze drugie główne narzędzie do sterowania płynnością. Bilans Federalnego Systemu Rezerwy (Fed) odnosi się do sumy aktywów i pasywów tej instytucji, które odzwierciedlają jej działania na rynku finansowym. Program Quantitative Tightening (QT) o wartości 95 miliardów USD miesięcznie, realizowany przez Fed, ma na celu zmniejszenie bilansu. Proces ten jest odwrotnością do luzowania ilościowego (Quantitative Easing), gdzie Fed kupował aktywa, aby wstrzyknąć płynność do systemu finansowego. QT ma na celu umiarkowane zmniejszenie płynności. Jednak skala QT jest nieporównywalnie mniejsza do schodzenia środków z reverse repo. Tylko od marca z reverse repo zniknęło niemal 1,6 bln USD przy 1 bln z bilansu Fed.

Różnica w bilansie i reverse repo a bitcoin i kryptowaluty

Wykonując dość proste obliczenia, czyli odejmując od bilansu Fed wartość reverse repo zobaczymy, że ta różnica ma bardzo silną korelację z bitcoinem. Wynosi ona ponad 70% licząc dla danych od listopada 2021. Natomiast licząc na danych od maja, gdy płynność zaczęła rosnąć, wynosi ona 78%. W tym okresie średnio zmiana różnicy bilansu i reverse repo o 100 mld USD oznaczała zmianę ceny BTC średnio około 1360 USD.

Płynność może wyschnąć w marcu, o ile nic nie zmusi Fed do działania

Jeśli obecnie zachowa się liniowy spadek reverse repo, to do marca transakcje te powinny być bliskie zera. To z kolei mogłoby oznaczać wzrost różnicy bilansu i RRP do poziomu nawet 7,5 bln USD z 6,2 bln USD w maju. Od maja cena bitcoina wzrosła o około 14000 USD.

W konsekwencji kurs bitcoina, przy zachowaniu korelacji, mógłby zmierzać do 51000-55000 USD tylko dzięki wzrostowi płynności.

