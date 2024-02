Złoto - cena dopiero nabierze rozpędu? Potencjalne zasięgi kursu złota dla bieżącej zmienności

Rynek złota często budzi dużo emocji wśród inwestorów, a cena złota zdaje się barometrem poziomu strachu na rynku. Im złoto wyżej, tym potencjalnie większa niepewność i większy strach, a im zmienność cen złota jest niżej, tym większy zdaje się panować spokój. Notowania złota aktualnie oscylują przy 2000 USD za uncję, broniąc tego poziomu, który może być traktowany jako potencjalne wsparcie. Jednak w tym wpisie bardziej spojrzymy na oczekiwaną zmienność niż na analizę techniczną.

Zmienność na złocie najniższa od miesięcy

Dawno tak niskiej zmienności na rynku złota nie obserwowaliśmy. Indeks zmienności GVZ znajduje się przy poziomie 11,75, co oznacza, że inwestorzy oczekują, że cena złota na przestrzeni roku może zmienić się zaledwie o 12 proc. Jest to najniższa wartość od września 2023 r. Wtedy indeks spadł nawet do 10,5 pkt. Co więcej, podobnie niskie wartości były obserwowane wcześniej przed pandemią, ponieważ w styczniu i lutym 2020 r. Stąd może płynąć obserwacja prawdopodobnie nakręcającej się sprężyny na rynku złota, ponieważ zmienność jest zjawiskiem sinusoidalnym. Wysoka zmienność prowadzi do jej spadku, a niska zmienność też nie utrzymuje się w nieskończoność i zaczyna z czasem rosnąć, wraz z kolejnymi wydarzeniami trafiającymi w rynek.

Jakie mogą być zasięgi dla ceny złota w najbliższym czasie?

Ze względu na to, że rynek bardzo nisko wycenia zmienność na złocie, to mogą rosnąć szanse na osiągnięcie poziomów wynikających właśnie z takiej zmienności. W ten sposób niecałe 12% zmienności rocznej implikuje możliwość dotarcia notowań złota do 2080 USD, jeśli chodzi o górny możliwy zasięg lub do 1970 USD do połowy marca 2024 r. Wydaje się, że większe zasięgi mogą być jedynie realizowane dopiero wtedy, gdy na rynek trafiłyby bardzo niespodziewane informacje, które zdecydowanie podniosłyby oczekiwaną zmienność. W innym przypadku inwestorzy na rynku złota muszą uzbroić się w cierpliwość lub spojrzeć na niższe ramy czasowe dla ewentualnego wychwycenia mniejszych ruchów cenowych.

