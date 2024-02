Cena bitcoina oscyluje przy 52000 USD — Wall Street nie odpuszcza

Ten tydzień będzie charakteryzować się prawdopodobnie największym średnim napływem do ETFów od momentu ich uruchomienia ponad miesiąc temu. W poniedziałek napływy netto wynosiły 493 mln USD, we wtorek pojawił się największy napływ od pierwszego dnia handlu ETFami i wyniósł 631 mln USD, w środę dodano 339 mln USD, a w czwartek 477 mln USD. Łączny napływ netto wniósł od początku uruchomienia ETFów na bitcoina ponad 4,5 mld USD. Wszystkie powyższe wiadomości zdają się być bardzo dobrymi dla strony popytowej, a jedynie gorszą informacją jest to, że ponownie przy tak wysokich cenach bitcoin, uruchomiła się większa podaż z GBTC. W środę i czwartek przekroczyła ona 131 mln USD, co oznacza największą wyprzedaż od 1 lutego.

Wall Street skupuje BTC w tempie wielokrotnie wyższym niż dzienna podaż BTC

Dzienna podaż BTC to 900 sztuk, natomiast w mijającym tygodniu ETFy pochłonęły wielokrotność dziennej podaży bitcoina. W poniedziałek było to 11x, we wtorek 14x, w środę 7x, a w czwartek 10x. Obecnie można zastanawiać się, co jeśli popyt nie spadnie, a za dwa miesiące będzie mieć miejsce halving bitcoina, gdzie podaż dzienna spadnie o połowę. Czy doprowadzi to do szoku podażowego?

Dobre nastroje na Wall Street

Wciąż na amerykańskiej giełdzie panują dobre nastroje, które zdają się być wspierane efektami płynności przez, chociażby dalszy spadek reverse repo. Nadpłynności na amerykańskim rynku zostało już niecałe 500 mld USD, ale to wciąż istotna suma, która może wlać się w rynki finansowe do kwietnia (jeśli takie samo tempo spadku reverse repo jak w poprzednich miesiącach zostałoby utrzymane). W rezultacie rynki nie przejmują się obecnie wysokimi rentownościami obligacji ani słabszymi danymi jak wczorajsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA. Wręcz osłabienie USD zdaje się pomagać ryzykownym aktywom. Zaczyna to przypominać obraz FOMO, gdzie inwestorzy i spekulanci boją się zostać bez aktywów, które pędzą coraz szybciej, a niestety historia pokazuje, że może się to skończyć dość boleśnie. Niemniej jednak na razie muzyka gra, więc nastroje dopisują. Jest to też zjawisko istotne dla kryptowalut, w tym BTC czy ETH, który wzrósł do 2800 USD.

