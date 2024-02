Niepisana tradycją jest, że podczas gdy amerykańscy inwestorzy mają dzień wolny, na globalnych parkietach niewiele się dzieje. Czy tak będzie i dzisiaj? W trzeci poniedziałek lutego USA obchodzi Dzień Prezydenta dla upamiętnia osób, które sprawowały ten urząd, chociaż pierwotnie był to dzień urodzin naszego pierwszego prezydenta, Jerzego Waszyngtona. Dziś nie odbędzie się obrót na giełdach NYSE, Nasdaq oraz zamknięty będą runek obligacji i rynek surowców rolnych. Handel kontraktami na amerykańskie indeksy będzie skrócony do godz. 19, surowcami przemysłowymi do godz. 20:30.

Gdy analitycy rozważają następne kroki Fed w sprawie terminu pierwszej obniżki stóp procentowych i rozważają scenariusz, czy rajd w Europie i przede wszystkim w USA nie ma znamion bańki, oczy inwestorów mogą skupić się na szorujących po dnie giełdach w Hong Kongu (na której notowane są również spółki chińskie) i chińskich giełdach kontynentalnych w Szanghaju i Shenzhen. Mimo, że gospodarcka Państw Środka wciąż boryka sie z problemami, działania Banku Chin wspierają akcję kredytową, a fundusz w wysokości 1 biliona juanów ma zapobiec dalszemu spadaniu cen akcji. Ostatnie kilka tygodni powstrzymały wyprzedaż w Chinach, a odbicie może przynieść poprawę sentymentu i znaczący wzrost chińskich indeksów giełdowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 19.02.2024.

Nie brakuje optymizmu na Wall Street i rynkach w Europie.

Kończąca tydzień sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami poza OBEX 35 (-0,41%) wszystkich indeksów. Pozostałę wiodące indeksy finiszowały nad kreską zyskując od 0,12% (FTSE MIB) do 1,50% (FTSE 100).

Ostatnia sesja na Wall Street przed długim weekendem miała dwa oblicza. Początkowe solidne wzrosty załamały się na dwie godziny przed kończącym handel gongiem, a benchmarki zanurkowały poniżej poziomu otwarcia. Takie zachowanie głównie kapitału spekulacyjnego można tłumaczyć tym, że gracze giełdowi nie chcieli podejmować poważniejszych decyzji przed przedłużonym wolnym. Dow Jones Industrial Average stracił 145 pkt., czyli 0,37%. Indeks S&P500 spadł o 0,48%. Nasdaq Composite cofnął się o 0,82%.

Udana sesja w Azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości notują wzrosty. Nikkei 225 traci 0,06%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,99%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 1,16%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1%), Szanghaj (0,9%), Singapur (0,51%), Sensex (0,29%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,41%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami wzrostowy tydzień na GPW, ale z pewną dozą niedosytu. Na głównych parkietach Starego Kontynentu to byki dyktowały warunki gry, co przyczyniło się zielonego zamknięcia wszystkich indeksów. Po początkowym dynamicznym ruchu WIG20 na północ, kiedy to benchmark osiągnął wartość 2390 pkt., czyli najwyższy poziom od 52 tygodni, sprzedający kolejny raz stanęli na drodze do równego poziomu 2400 pkt. jednak nie na tyle by zagrozić popytowi. WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Piątkowym wzrostom towarzyszy nieznaczny spadek aktywności inwestorów.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 969 mln zł. WIG zyskał 1,03%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1 08%. WIG20fut zyskał 1,73%, osiągając na zamknięciu wartość 2384 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 0,98%. Dobrze radziły sobie maluchy. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,03%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



