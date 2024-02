Statystycznie ciekawy okres przed nami: bitcoin, ropa, obligacje, giełda

Jesień ubiegłego roku zwróciła szczególną uwagę na występowanie zjawisk statystycznych na rynkach finansowych. Mówimy tu szczególnie o kontekście zwrotu na amerykańskim rynku akcji oraz obligacji na przełomie października i listopada, który wręcz modelowo wpisał się w statystycznie historyczne zachowanie tych klas aktywów. Nie bez znaczenia dla notowań miało także historyczne zachowanie cen ropy naftowej czy bitcoina. Przyjrzyjmy się zatem, co na najbliższy czas może przynieść pod kątem rozważań nad historycznymi zachowaniami cen poszczególnych klas aktywów.

S&P 500 zbliża się do istotnego okresu w roku

S&P 500: w okresie ostatnich 20 lat statystyczny szczyt dla głównego amerykańskiego indeksu wypadał 16 lutego, a korekta trwała do 9 marca, aby później mogło nastąpić odbicie do końca kwietnia. Jednak w badanej próbie tego okresu największą wagę ma spadek z 2020 r., a jego skala zaburza całą 20-letnią średnią. Niemniej jednak również rok 2022 oraz 2023 wpisywał się w tę tendencję spadkową z kryzysem bankowym sprzed roku. Jednakże na 20 lat spadki wydarzyły się 11-krotnie, a 9-krotnie w tym okresie rynek zwyżkował. Zatem choć skala średniej przeceny jest wyraźna, to statystycznie jesteśmy bliżej rzutu monetą, czy korekta w tym czasie także wystąpi w 2024 r. czy też nie. Tymczasem lepiej prezentują się statystyki wzrostowe w okresie od końca pierwszego tygodnia marca do końca kwietnia. Na ostatnie 20 lat wzrostem w tym czasie zakończyło się lat 16, a tylko 4 przyniosły spadki. Średnio rynek w tym czasie rósł o około 7%.

Obligacje statystycznie zakończą korektę

TLT (ETF na długoterminowe obligacje USA): aktualnie obserwujemy spadek wartości amerykańskich obligacji wraz ze wzrostem ich rentowności, po istotnym rajdzie cen, który miał miejsce w listopadzie i grudniu. Obecnie obserwowana korekta, gdyby miała zakończyć się jak statystyczna korekta z ostatnich 20 lat, mogłaby osiągnąć dno w okolicach 21 lutego. Następnie od tej daty do początku kwietnia cena TLT rosła 14 na 20 razy, a jedynie 6 razy spadała. W tym okresie statystycznie dalszy silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji zdaje się mało prawdopodobny.

Cena ropy i jej sezonowość

Ropa: ceny ropy naftowej wydają się poruszać zgodnie z sezonowymi wzorcami, gdzie obecny dołek z początku lutego pokrył się z 5-letnią średnią. Jeśli cena nadal ma respektować sezonowość, to lokalne przesilenie na rynku ropy może mieć miejsce w okolicach 4 marca. Korekta z kolei może być relatywnie krótka do 14-18 marca, aby mógł dalej rozpocząć się następny statystyczny ruch wzrostowy, trwający do końca czerwca.

Bitcoin i jego cena, a statystyka

Bitcoin: kurs bitcoina zawrócił 23 stycznia, co pokrywało się ze statystycznym dołkiem, jako wieloletnia średnia. Natomiast statystyczny szczyt wypada już za chwilę, ponieważ w okolicach 19 lutego. Wręcz w dniach 20 do 25 lutego na 9 prób kończyło się faktycznie spadkami 73% z nich. Gdyby tak miało być i tym razem, a korekta miałaby nabrać charakteru jak sprzed lat, to może ona potrwać do okolic 14 marca. Następnie cena bitcoina rosła w dniach 14 marca do 28 kwietnia, tworząc kolejny statystyczny impuls wzrostowy.

Jak będzie z sezonowością i statystyką w tym roku? Dowiemy się już niebawem, ponieważ okres luty-marzec bywał okresem korekt na wielu rynkach.



