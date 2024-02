Japonia spadła w rankingu i stała się czwartą co do wielkości gospodarką świata, oddając swoją pozycję Niemcom, ponieważ wzrost wydatków na turystykę nie zdołał zrównoważyć spowolnienia krajowej konsumpcji prywatnej.

Japoński produkt krajowy brutto skurczył się o 0,1% w ciągu trzech miesięcy do grudnia, jak pokazały dane rządowe. Był to wynik poniżej prognoz ekonomistów dotyczących wzrostu o 0,2%. W kwartale lipiec-wrzesień gospodarka skurczyła się o 0,8%.

Z technicznego punktu widzenia, japońska gospodarka znajduje się w recesji, ponieważ kurczyła się przez dwa kolejne kwartały. Dane są jednak wstępne, a spadek na tyle niewielki, że można mieć wątpliwości co do tego, czy kraj rzeczywiście popadł w recesję. Zrewidowane szacunki, które mają zostać opublikowane w przyszłym miesiącu, mogą przedstawić inny obraz.

Wielu ekonomistów spodziewa się, że Bank Japonii zakończy politykę ujemnych krótkoterminowych stóp procentowych w marcu lub kwietniu, choć bank tego nie potwierdził.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.02.2024.

Powrót optymizmu na Wall Street i rynki w Europie.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Wiodące indeksy finiszowały nad kreską zyskując od 0,11% (IBEX 35) do 1,17% (FTSE MIB).

Podczas wczorajszej sesji na Wall Street benchmarki korygowały spadki ze środowej sesji, co ponownie doprowadziło je tuż poniżej lokalnych szczytów, ale nadal do czasu ich pokonania możemy zobaczyć pogłębienie ruchu spadkowego. Dow Jones Industrial Average zyskał 348 pkt., czyli 0,91%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,58%. Nasdaq Composite wzrósł o 0,3%.

Dobra sesja w Azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w znacznej większości notują wzrosty. Nikkei 225 traci 0,22%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,69%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 1,34%. Na pozostałych parkietach: Singapur (1,53%), Sensex (0,57%), Hong Kong (2,61%), Shanghai pozostaje zamknięty. Indeks Asia Dow zyskuje 1,01%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Na głównych parkietach Starego Kontynentu niedźwiedzie ponownie doszły do głosu. Po dynamicznym ruchu WIG20 na północ, sprzedający kolejny raz stanęli na drodze do równego poziomu 2400 pkt. Aktualny pełny emocji tydzień krzyżuje plany inwestorów, którzy chcieliby zająć pozycję na dłuższy termin, gdyż z dnia na dzień wypracowane zyski na kontraktach wyparowywują i dotyczy to obu obozów, zarówno kupujących, jak i sprzedających. WIG, jak i WIG20, zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 943 mln zł. WIG stracił 0,11%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,08%. WIG20fut zyskał 0,03%, osiągając na zamknięciu wartość 2365 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,3%. Uznaniem kupujących nie cieszyły się również maluchy. sWIG80 zakończył dzień stratą na poziomie 0,33%.

Złoty traci do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,22.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.