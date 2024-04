Dane za pierwszy kwartał pokazują poprawę kondycji w kluczowych obszarach, ale obserwatorzy wiedzą, że potrzeba więcej niż kilku miesięcy solidnych danych makroekonomicznych, aby udowodnić tezę, że ożywienie trwa. Nawet chińscy urzędnicy z niepokojem patrzą na ogólne pozytywne dane dotyczące ich gospodarki. Chińska gospodarka zmaga się z problemami od czasu pandemii, a oznaki poprawy sytuacji są traktowane zarówno z podejrzliwością, jak i nadzieją.

W grudniu 2022 r. Chiny ostatecznie zniosły drakońskie zasady polityki zero-COVID wprowadzone na początku pandemii koronawirusa, a obserwatorzy natychmiast zaczęli przewidywać zdecydowany powrót do wzrostu gospodarczego, którego świat mógłby pozazdrościć. Osiemnaście miesięcy później odbicie to jeszcze nie nastąpiło. W pewnym momencie nawet optymiści stracili wiarę.

Dane pokazały, że produkt krajowy brutto wzrósł w pierwszym kwartale roku o 5,3%, nieznacznie przyspieszając w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Jednak znaczna część odbicia nastąpiła w pierwszych dwóch miesiącach roku, a wzrost gospodarczy zaczął już zwalniać w kluczowych obszarach. Pod koniec kwartału dynamika sprzedaży detalicznej osłabła, a produkcja przemysłowa rozczarowała, przy czym oba odczyty nie spełniły oczekiwań rynku. Umiarkowany popyt zagraniczny utrzymuje chińską produkcję na rynku, ale ceny fabryczne spadają od ponad roku, a dane pokazały, że gospodarka pogrąża się w deflacji.

Deflacja w Chinach odzwierciedla słaby popyt krajowy, ale także go napędza. To też jeden z powodów, dla których kupujący trzymają gotówkę w portfelach. Ponad rok po zakończeniu pandemii, chińscy nabywcy nadal mają poczucie, że gospodarka i ich miejsca pracy są niepewne. Duża w tym zasługa trwającego już cztery lata kryzysu w sektorze nieruchomości.

Ceny nowych domów w Chinach spadły w marcu w najszybszym tempie od ponad ośmiu lat, ponieważ kłopoty z zadłużeniem głównych deweloperów w dalszym ciągu ograniczały popyt. Chiński sektor nieruchomości stanowi mniej więcej jedną czwartą gospodarki i jest największą przeszkodą dla gospodarki od czasu, gdy w 2001 r. rozpoczął się spadek płynności firm i spadek cen. Problemem jest też rynek pracy, a szczególnie budzi obawy wśród młodszych Chińczyków, gdzie w tym przedziale wiekowym stopa bezrobocia wynosi blisko 20%. Dane, które pojawią się w maju pokażą, czy jasne punkty z początku roku były tylko przebłyskami.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.04.2024.

W Europie i USA twa korekta giełdowych spadków.

Już w piątek po południu było widać, że inwestorzy ze Starego Kontynentu realizują zyski po trzech z rzędu tygodniowych spadkach. Część graczy stwierdziła, że to dobry moment do kupowania dołków i tak też było wczoraj, jednak takie podejście wiąże się ze sporym ryzykiem. Wśród głównych indeksów Europy, najsłabiej wypadł FTSE 100, który zyskał “tylko” 0,26%. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,81% (CAC 40) do 1,7% (IBEX 35).

Za oceanem Dow Jones Industrial Average zyskał 263 pkt., czyli 0,69%. S&P500 wzrósł o 1,2%. Nasdaq Composite podniósł się o 1,59%.

W Azji kontynuacja odbicia przyspiesza.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street Indeks Nikkei 225 rośnie o 2,28%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,17%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 2%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,81%), Szanghaj (0,35%), Singapur (0,85%), Sensex (0,49%). Indeks Asia Dow w górę o 2,35%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej w wykonaniu WIG20 przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. O ile WIG dzięki małym i średnim spółkom wzrósł o ponad 0,4%, to WIG20 i WIG20fut mogły zasiać ziarno niepokoju co do dalszych wzrostów w kolejnych dniach. Po niskim otwarciu i początkowym zjeździe na południe, podrażniona ambicja byków wywindowała WIG20 na roczne makimum, po czym kontra niedźwiedzi ponownie zepchnęłą indeks na czerwone terytorium. Przed nami ważna sesja. Czy byki znad Wisły ostatecznie podążą na nowe tegoroczne maksimum, czy też poczekają na okazję na niższych poziomach, tym samym wywołując korektę kilkudniowych wzrostów? Zarówno WIG20, jak i WIG20fut zakończyły dzień blisko minimów dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów 11 spółek odnotowało wzrost. Liderami sesji były PKO BP i Budimex. Zyskały one odpowiednio 4,09% i 3,19%. Ponownie najsłabiej wypadł KGHM przeceniony o 5,01% po silnym impulsie wzrostowym.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld zł. WIG zyskał 0,44%. Indeks blue chipów spadł o 0,64%. WIG20fut stracił 0,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2495 pkt. Za to solidne wzrosty zaliczyły średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał o 0,75% sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,62%.

Złoty stabilizuje się po ostatniej fali osłabienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,45.



