Ostatnie dni przynoszą sporo zamieszania wokół spółek z grona Siedmiu Wspaniałych. Najpierw pod presją znalazły się akcje Meta Platforms po tym, jak spółka oznajmiła, że zwiększy poziom wydatków na ten rok aż do 10 miliardów dolarów na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w sztuczną inteligencję. Inwestorzy za to z radością przyjęli kolejne obietnice Muska, a raport IBM został przyjęty bez entuzjazmu.

Alphabet podał, że kwartalny zysk wzrósł o ponad połowę i ogłosił po raz pierwszy dywidendę, co spowodowało gwałtowny wzrost jej akcji. Zysk netto w tym kwartale wzrósł o 57% do 23,7 miliarda dolarów.

Akcje gwałtownie wzrosły po ogłoszeniu wyników i zapowiedzi 20-procentowej dywidendy, zyskując ponad 12% w notowaniach po sesji. Zarząd zatwierdził także wykup akcji o wartości 70 miliardów dolarów.

CMC Markets, stan na dzień 26.04.2024.

Google przez ostatnie 18 miesięcy walczyło o pozycję w wyścigu sztucznej inteligencji z Microsoftem i jego partnerem OpenAI, startupem stojącym za ChatGPT. Firmy wprowadziły konkurencyjne produkty, których celem jest nakłonienie firm do płacenia za funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które na przykład pomagają w pisaniu kodu komputerowego. Na tym polu konkurencyjna jeszcze bardziej zaostrzyła się, ponieważ coraz większa liczba uznanych firm i startupów wdraża własne modele sztucznej inteligencji, które wykonują podobne zadania.

Niespodziewana wypłata pierwszej w historii dywidendy przez Alphabet Inc. wywiera obecnie presję na Amazon.com Inc., aby poszła w jej ślady, ponieważ jest to obecnie ostatnia ze spółek Big Tech, która nie wypłaca jej swoim akcjonariuszom. W większości przypadków rozpoczęcie wypłaty dywidendy jest oznaką dojrzewania firmy, która osiągnęła wiek średni i minęły dni jej wielkiego wzrostu. Jednak zarówno Meta, jak i Alphabet znajdują się obecnie na ścieżce silnego wzrostu w obu swoich biznesach, z których większość zysków pochodzi z reklam internetowych. Obie firmy zwiększają jednak także swoje wydatki kapitałowe, aby zbudować więcej infrastruktury sztucznej inteligencji w postaci centrów danych, sprzętu i oprogramowania.

Na parkiety w Europie i USA powróciły niedźwiedzie.

Kwiecień rozpoczął się od wyprzedaży akcji. Po kilku dniach odbicia na głównych giełdach Starego Kontynentu, znów powróciła niepewność co do dalszych wzrostów. Gorszy od oczekiwań odczyt PKB z USA zepchnął główne indeksy na południe. Jedynie FTSE 100 obronił się i zakończył dzień z zyskiem 0,48%. Wszystkie pozostałe wiodące indeksy zakończyły dzień w czerwieni tracąc od 0,4% (IBEX 35) do ponad 0,9% (FTSE MIB, dax i CAC 40).

Za oceanem, po bardzo niskim otwarciu nastąpiło odrabianie strat, co i tak skończyło się spadkami na Wall Street. Dow Jones Industrial Average stracił 375 pkt., czyli 0,98%. S&P500 spadł o 0,46%. Nasdaq Composite stracił o 0,64%.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,79%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,25%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,2%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,85%), Szanghaj (0,79%), Singapur (-0,11%), Sensex (0,16%). Indeks Asia Dow w górę o 0,63%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wtorkowe cofnięcie indeksów na parkiecie przy Książęcej w wykonaniu WIG20 i WIG20fut miało swoje przełożenie na przebieg środowej i wczorajszej sesji. Jeszcze przez ponad połowę sesji byki walczyły o utrzymanie się nad kreską, jednak rozczarowujące dane o wzroście gospodarczym w USA dodały paliwa stronie podażowej. W samej końcówce udało się odrobić część strat, jednak przed ostatnią sesją tygodnia i perspektywą długiego weekendu, można spodziewać się zmniejszonej aktywności inwestorów.

Dziś nadzieja płynie z rynków Azji i rosnących w siłę kontraktów na amerykańskie i europejskie indeksy. Taki układ sił powinien sprzyjać byczo nastawionych graczom, którzy stoją przed szansą wymazania chociaż części spadków z ostatnich dni.

Przed nami ważna sesja. Czy byki znad Wisły ostatecznie odeprą atak podaży i spróbują podążyć na nowe tegoroczne maksimum, czy też poczekają na okazję na dużo niższych poziomach, tym samym pogłębiając korektę?

Z grona blue chipów 3 spółki odnotowały wzrost. Najlepiej wypadł KGHM z zyskiem 3,8%, którego wspierały wzrosty cen miedzi i srebra. Po drugiej stronie rynku znalazły się Dino (-4,21%) i Budimex (-3,25%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,22 mld zł. WIG stracił 0,79%. Indeks blue chipów spadł o 0,9%. WIG20fut stracił 0,89%, osiągając na zamknięciu wartość 2457 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,44%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,87%.

Złoty odrabia straty po ostatniej fali osłabienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,80.



