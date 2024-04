Koszty Meta Platforms szybko rosną, gdy Zuckerberg obiecuje utrzymać wydatki na wyścig zbrojeń AI. Akcje firmy zajmującej się mediami społecznościowymi spadły o 15% w handlu po sesji po tym, jak ujawniła ona plany inwestycyjne w zakresie sztucznej inteligencji, jednocześnie zgłaszając rekordowe przychody, wynikające z szybkiego wzrostu działalności reklamowej firmy, mimo że inwestorzy byli niezadowoleni z prognoz rosnących kosztów związanych ze sztuczną inteligencją.

Akcje spadły po tym, jak Meta Platforms oznajmiło, że zwiększy poziom wydatków na ten rok aż do 10 miliardów dolarów na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w sztuczną inteligencję. Gdy firma zdecydowała się znacząco obniżyć koszty w 2023 roku, roku który dyrektor generalny Mark Zuckerberg nazwał „rokiem efektywności”, inwestorzy zaczęli obawiać się ryzyka związanego z dużymi inwestycjami Meta w sztuczną inteligencję. Akcjonariusze są entuzjastycznie nastawieni do potencjału sztucznej inteligencji, ale jednocześnie uważnie przyglądają się, ile firmy wydają na tworzenie modeli i aplikacji sztucznej inteligencji, a także strategie zarabiania na nowej technologii.

Również raport IBM został przyjęty bez entuzjazmu. Akcje IBM spadły o 8,3% w handlu po sesji. Byłby to największy jednodniowy procentowy spadek akcji od 21 października 2021 r., jeśli straty przeniosą się na dzisiejszą sesję. IBM odnotował łączne przychody w wysokości 14,46 miliarda dolarów za pierwszy kwartał, w porównaniu z 14,25 miliarda dolarów rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 14,53 miliarda dolarów. IBM ujawnił, że zaległości w inwestycje w zakresie sztucznej inteligencji przekraczają 1 miliard dolarów. Firma ogłosiła zamiar przejęcia HashiCorp Inc. zajmującej się automatyzacją infrastruktury za kwotę 6,4 miliarda dolarów.

W parkiety w Europie i USA powróciły niedźwiedzie.

Kwiecień rozpoczął się od wyprzedaży akcji. Po kilku dniach odbicia na głównych giełdach Starego Kontynentu, znów powróciła niepewność co do dalszych wzrostów. Jeszcze przez ponad połowę wczorajszej sesji benchmarki utrzymywały się na zielonym terytorium, gdy do akcji wkroczyła strona podażowa spychając je pod kreskę. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły dzie w czerwieni tracąc od 0,06% (FTSE 100) do 0,43% (IBEX 35 i Stoxx 600).

Za oceanem, w regularnych godzinach handlu indeksy poszukiwały kierunku w oczekiwaniu na raporty Meta Platforms i IBM. Dow Jones Industrial Average stracił 42 pkt., czyli 0,11%. S&P500 wzrósł o 0,02%. Nasdaq Composite podniósł się o 0,1%.

W Azji przewaga spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej tracą w ślad za rozczarowującą reakcją inwestorów na wyniki Mata Platforms i IBM. Indeks Nikkei 225 spada o 2%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,01%. Południowokoreański KOSPI traci 1,2%%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,55%), Szanghaj (0,17%), Singapur (-0,30%), Sensex (0,01%). Indeks Asia Dow w dół o 0,92%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wtorkowe cofnięcie indeksów na parkiecie przy Książęcej w wykonaniu WIG20 i WIG20fut miało swoje przełożenia na przebieg wczorajszej sesji. Po wysokim otwarciu, indeksy obrały kurs na południe i już do końca notowań warunki gry dyktowały niedźwiedzie. Oba benchmarki zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości minimów dziennego zakresu wahań. Dwie ostatnie sesje mogły zasiać ziarno niepokoju co do dalszych wzrostów na GPW.

Przed nami ważna sesja. Czy byki znad Wisły ostatecznie odeprą atak podaży i podążą na nowe tegoroczne maksimum, czy też poczekają na okazję na dużo niższych poziomach, tym samym wywołując korektę kilkudniowych wzrostów?

Z grona blue chipów 5 spółek odnotowały niewielki wzrost. Najwięcej zyskały CD Projekt i Alior odpowiednio 0,35% i 0,29%. Najsłabiej wypadło JSW przecenione o 5,83%. Pepco, Budimex, Cyfrowy Polsat i Mbank straciły ponad 2%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,42 mld zł. WIG stracił 0,75%. Indeks blue chipów spadł o 0,93%. WIG20fut stracił 0,64%, osiągając na zamknięciu wartość 2479 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,37%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,17%.

Złoty próbuje odrabiać straty po ostatniej fali osłabienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,05.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,45.



