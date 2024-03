Koalicja, na której czele stoi premier Donald Tusk, złożyła wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Długotrwała procedura mogłaby pozbawić Glapińskiego stanowiska i zakazać sprawowania jakichkolwiek funkcji na stanowisk państwowych. Jeden z autorów wniosku, Tomasz Trela, nazwał Glapińskiego „najgorszym szefem Narodowego Banku Polskiego od 1989 r.” Trela zarzucił Glapińskiemu, że uczynił z banku narzędzie polityczne i agitacyjne poprzedniego rządu. Zarzuca się mu m.in. nielegalne finansowanie deficytu państwa, osłabienie krajowej waluty przed kluczowymi wyborami, blokowanie dostępu RPP do dokumentów NBP, działanie na rzecz PiS oraz zatwierdzanie dla siebie wysokich premii. We wrześniu, na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi, bank dokonał głębokiej obniżki stóp procentowych, odciążając posiadaczy kredytów i kredytów hipotecznych, mimo że inflacja wyniosła 10%, a złoty był słaby. Cięcie było postrzegane było jako mające na celu zdobycie poparcia wyborców dla populistycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Dax codziennie bije rekordy. Wall Street z lekką zadyszką.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w pokazem determinacji strony popytowej. Najwięcej zyskał Dax. Wzrost o 0,67% ponownie bijąc rekord wszech czasów. Nad kreską finiszowały wszystkie wiodące benchmarki zyskując od 0,14% (FTSE MIB) do 0,41% (CAC 40).

Umiarkowanymi spadkami zakończył się na Wall Street. W ostatniej godzinie notowań indeksy zanurkowały i ostatecznie zakończyły dzień na minusie. Dow Jones Industrial Average stracił 31 pkt., czyli 0,08%. Indeks S&P500 spadł o 0,28%. Nasdaq Composite stracił 0,42%. Jednak już dziś kontrakty na amerykańskie indeksy systematycznie zyskują.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują po lekko spadkowej sesji na Wall Street i w ślad za rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Indeks Nikkei 225 rośnie o 1,22%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,51%. Południowokoreański KOSPI traci 0,15%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,86%), Szanghaj (-0,39%), Singapur (0,61%), Sensex (0,70%). Indeks Asia Dow w górę o 0,4%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po dwudniowej przecenie na parkiecie przy Książęce, wtorek przyniósł solidne odbicie, jednak ten powiew optymizmu nie pokazał kierunku w krótkiej perspektywie czasowej. Wszystkie najważniejsze indeksy z nawiązką odrobiły poniedziałkowe straty, co może napawać optymizmem przed świąteczna porzerwą. Wzrosty w Europie, Azji i zyskujące kontrakty na amerykańskie indeksy są dobrą prognozą przed dzisiejszą sesją. Za nami jednostronna sesja, która przebiegała pod dyktando byków. Samo otwarcie w okolicach wcześniejszego zamknięcia nie zapowiadało nic szczególnego. Jednak wraz z upływem czasu WIG20 wspinał się na coraz to wyższe poziomy, by ostatecznie zakończyć dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań. Tym samym benchmark oddalił się się do wsparcia na poziomie 2300 pkt. Najważniejszym zadaniem dla byków to atak na opór na poziomie 2440 pkt., a to może otworzyć drogę na tegoroczne maksima.

Spośród 20 spółek wchodzących w skład indeksu, 19 zakończyło dzień nad kreską. Tylko CD Projekt stracił 1,99%. Wciąż dobrze spisują się banki. Pekao ma apetyt na nowe ATH. mBank znów wspiął się na rekordowy poziom i jak na razie nie widać chętnych do pozbywania się akcji.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 27.03.2024.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się możliwy do osiągnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,39 mld zł. WIG zyskał 1,50%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,89%. WIG20fut zyskał 2,09%, osiągając na zamknięciu wartość 2388 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,54%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,56%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,98.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,40.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,10.



