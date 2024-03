Cena tony kakao wzrosła do nowego rekordowego poziomu 9700 dolarów za tonę, co oznacza, że tylko w marcu jego cena wzrosła o około 58%, tym samym osiągnęłą wyższa cenę niż miedź. Jeszcze rok temu tona kakao była wyceniana na około 2700 dolarów. Co napędza ten rynek? Od strony podażowej, słabe zbiory u największych producentów tj. na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie, doprowadziły do niedoborów dostaw. W grudniu El Ninio sprowadził ulewne deszcze, które spowodowały szkody w uprawach i rozprzestrzenienie się choroby czarnych strąków. Późniejsze ekstremalne upały i starzejące się drzewa kakaowe dodatkowo zmniejszyły produkcję. Ghana skorygowała swoją prognozę produkcji kakao do 650 tys. ton z 850 tys. ton na rok bieżący. Z ostatnich raportów wynika również, że niektóre plantacje kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie wstrzymały lub ograniczyły działalność przetwórczą, ponieważ nie było ich stać na zakup ziaren. Tymczasem organ regulacyjny ds. kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej spodziewa się, że średnie zbiory na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które oficjalnie rozpoczynają się w kwietniu i będą najniższe od dwóch lat, spadną o 33% do 400 tys. ton z 600 tys. ton w zeszłym roku. Z drugiej strony rośnie popyt w Chinach.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.03.2024.

Poniedziałek przyniósł osłabienie amerykańskiego dolara. Spadki EURUSD zostały zatrzymane na poziomie 1,08. GBPUSD w piątek osiągnął 1,2570, a CMC USD Index po osiągnięciu 1074, najwyższego poziomu od 17 listopada cofnął się 4 punkty.

Dax codziennie bije rekordy. Wall Street z lekką zadyszką.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Dax zyskał 0,3%. Najwięcej, bo o 0,86% wzrosła giełda w Mediolanie. CAC 40, IBEX 35 i Stoxx 600 zakończyły dzień w okolicach piątkowego zamknięcia. Pod kreską finiszował FTSE 100 ze stratą 0,17%.

Umiarkowanymi spadkami zakończył się na Wall Street. Dow Jones Industrial Average stracił 162 pkt., czyli 0,41%. Indeks S&P500 spadł o 0,31%. Nasdaq Composite stracił 0,27%.

W Azji spokojny początek tygodnia.

Po mieszanej sesji w poniedziałek. Dziś giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku umiarkowanie zyskują, po lekko spadkowej sesji na Wall Street. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,09% Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,41%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,77%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,6%), Szanghaj (-0,13%), Singapur (1,1%), Sensex (-0,29%). Indeks Asia Dow w górę o 0,05%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Początek świątecznego tygodnia zakończył się przeceną WIG20, a parkiet przy Książęcej okazał się najsłabszym parkietem w Europie. W dwa dni WIG20 prawie w całości oddał zyski z czwartku napędzane optymizmem płynącym po posiedzeniu Fed. Czyżby byczo nastawieni gracze udali się już na święta? Za nami jednostronna sesja, która przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Samo otwarcie w okolicach piątkowego zamknięcia nie zapowiadało nic strasznego. Jednak wraz z upływem czasu indeks zsuwał się na coraz to niższe poziomy, by ostatecznie zakończyć dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań. Tym samym benchmark zbliża się do wsparcia na poziomie 2300 pkt. Najważniejszym zadaniem dla byków, to nie dopuścić do jego przebicia, bo to może otworzyć drogę w stronę 2200 punktów.

Z punktu widzenia technicznego, w grze pozostaje realizacja zasięgu dla korekty pędzącej, ale do tego potrzeba wyjścia powyżej oporu na poziomie 2440 pkt. Cel ten na chwile obecną wydaje się trudny do osiągnięcia.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,17 mld zł. WIG stracił 1,13%. Indeks blue chipów spadł o 1,45%. WIG20fut stracił 1,47%, osiągając na zamknięciu wartość 2339 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,21%. sWIG80 zakończył dzień przeceną o 0,53%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,10.



