Prezes Systemu Rezerwy Federalnej, Jerome Powell uspokoił rynki i wskazał na silniejszy wzrost gospodarczy, a wyższa niż oczekiwano inflacja w ostatnich miesiącach, nie zmieniła jego oczekiwań, że bank centralny będzie w stanie w tym roku obniżyć stopy procentowe. Choć najnowsze dane nie dały urzędnikom pewności, której potrzebowaliby do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych, Jerome Powell stwierdził, że jego perspektywy dalszego spadku inflacji nie zmieniły się znacząco w ostatnich tygodniach. Opublikowane w środę prognozy niewiele zmieniły się w stosunku do grudnia i pokazały, że większość jego kolegów spodziewa się w tym roku dwóch lub trzech cięć. Oczekiwania inwestorów, że Fed obniży stopy procentowe na czerwcowym posiedzeniu, wzrosły w środę do około 75% na rynkach kontraktów terminowych, w porównaniu z niemal 50% na początku tygodnia. Używając preferowanego miernika Fed, inflacja po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii spadła ostatnio do około 2,8%, w porównaniu z 4,8% rok temu. Fed podwyższył szacunek neutralnej stopy procentowej do 2,6% z 2,5%. Stopa neutralna to taka, która nie dodaje ani nie odejmuje wzrostu gospodarczego. Niektórzy ekonomiści utrzymywali, że wcześniejszy cel Fed na poziomie 2,5% był zbyt niski i należało go podnieść powyżej 3%. Prezes Fed powiedział, że bank centralny prawdopodobnie „dość szybko” zwolni tempo redukcji wielobiliardowego bilansu, aby zapobiec jakimkolwiek poważnym negatywnym skutkom na rynkach finansowych. Powell podkreślił, że taka decyzja niekoniecznie oznacza, że Fed zmieni całkowitą kwotę obniżek w swoim bilansie. Fed zmniejszył wielkość swojego bilansu do około 7,5 biliona dolarów z rekordowych 9 bilionów dolarów prawie dwa lata temu. Bilans składa się z amerykańskich obligacji skarbowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

CMC USD Index. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 21.03.2024 r.

W reakcji na przesłanie płynące z Fed dolar osłabił się, a amerykańskie indeksy i CFD na kontrakty w Europie wystrzeliły w górę.

Dziś uwaga inwestorów skupi się na decyzji Banku Anglii oraz wstępnych danych PMI za marzec.

Wall Street znów bije rekordy. Kontrakty na Dax i Cac 40 również.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach w oczekiwaniu na Fed. Za to kontrakty CFD na Dax 40 i CAC 40 osiągnęły historyczne maksima. Dziś można spodziewać się wysokiego otwarcia.

Oświadczenie po posiedzeniu FOMC dolało paliwa do wzrostów na Wall Street, gdzie DJI i S&P500 ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Dow Jones Industrial Average zyskał 400 pkt., czyli 1,03%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,89%. Nasdaq Composite zyskał 1,25%.

W Azji powiało optymizmem.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku solidnie zyskują w ślad za Wall Street. Giełda w Tokio została otwarta po przerwie z powodu święta równonocy wiosennej. Indeks Nikkei 225 rośnie o 2,03% Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,12%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 2,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,19%), Szanghaj (0,01%), Singapur (1,48%), Sensex (0,86%). Indeks Asia Dow w górę o 2,55%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami spokojna sesja na GPW, w oczekiwaniu na FOMC. Dziś można się spodziewać wysokiego otwarcia, jeśli inwestorzy znad Wisły podążą za nowymi rekordami na Wall Street i rosnącymi po Fed kontraktami na Dax i CAC 40. Najważniejsze, że wczoraj ponownie byki obroniły wsparcie na WIG20 na poziomie 2300 pkt. Dziś okaże się, czy korekta na WIG20 zakończyła się, czy zostanie pogłębiona. W USA po Fed sektor finansowy silnie zwyżkował, co powinno się przełożyć na wzrost banków. Również za sprawą słabnącego dolara zyskuje srebro i miedź, a to z kolei powinno być kołem zamachowym dla akcji KGHM.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 wciąż ma szansę na realizację wyjścia powyżej tegorocznego szczytu, jednak korekta pędząca, która utworzyła się gdy indeks odbił od wsparcia w okolicach 2300 pkt musi zanegować niedźwiedzio wyglądającą formacja głowy z ramionami. Zatem przed dzisiejszą sesją w grze pozostają oba scenariusze zarówno spadkowy, jak i wzrostowy.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,12 mld zł. WIG zyskał 0,01%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,24%. WIG20fut stracił 0,33%, osiągając na zamknięciu wartość 2337 pkt. mWIG40 spadł o 0,79%. sWIG80 zakończył dzień z zyskiem 0,40%.

Złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,25.



