W 2024 r. środki pieniężne radziły sobie lepiej niż większość rynku obligacji, co dało społeczności „T-bill and chill” powód do obaw. Główną przyczyną lepszych wyników gotówki w porównaniu z obligacjami jest opóźnianie podjęcia przez Rezerwę Federalną decyzji o obniżkach stóp procentowych, ponieważ okiełznanie inflacji okazało się trudniejsze niż się spodziewano. Gotówka zapewniła od stycznia do końca kwietnia łączny zwrot na poziomie 1,8%, podczas gdy wysokodochodowe „obligacje śmieciowe” przyniosły zwrot na poziomie około 0,9%. Obligacje komunalne, papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką przyniosły ujemne stopy zwrotu. W tym okresie, preferowane papiery wartościowe będące hybrydą akcji i obligacji, przyniosły około 1,1% całkowitej stopy zwrotu, a kwiecień był burzliwym miesiącem dla obligacji, w którym rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do najwyższego poziomu w 2024 r. powyżej 4,7%. Wydaje się, że rentowność obligacji w maju znalazła stabilizację, wracając z najwyższych poziomów w roku po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział, że nie spodziewa się podwyżki stóp procentowych w aktualnym cyklu. Powiedział także, że schłodzenie inflacji lub osłabienie na rynku mogą skłonić Fed do cięcia stóp procentowych.

Apple podobno pracuje nad opracowaniem własnych chipów sztucznej inteligencji dla serwerów w centrach danych. The Wall Street Journal, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, podał, że projekt nazwany ACDC – od Apple Chips in Data Center – jest realizowany od kilku lat we współpracy z partnerem Taiwan Semiconductor Manufacturing, ale nie jest pewne kiedy i czy zostanie kiedykolwiek podany do publicznej wiadomości. Według raportu projekt koncentruje się na uruchamianiu modeli AI, a nie na szkoleniu modeli AI. Niektórzy inwestorzy i analitycy zaczęli się niecierpliwić, ponieważ Apple milczy, jeśli chodzi o plany firmy dotyczące sztucznej inteligencji. Dyrektor naczelny Tim Cook zasugerował, że firma pracuje nad projektami AI i zasugerował ogłoszenie oprogramowania AI podczas nadchodzącej konferencji Apple Worldwide Developers Conference, która odbędzie się w dniach 10–14 czerwca.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.05.2024.

Giełdy w Europie i USA łagodnie wychodzą z kwietniowej przeceny.

Poniedziałkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich wiodących indeksów. To kolejna sesja udana dla byków po piątkowych payrollsach, które mogły sugerować, że Fed jednak zdecyduje się w najbliższym czasie na łagodzenia restrykcyjnej polityki co do stóp procentowych. CAC40, FTSE100 i Stoxx 600 zyskały na zamknięciu średnio nieco 0,5%. Najlepiej radziły sobie Dax i FTSE MIB zyskując 0,96% i 1,06%.

Podobnie było na Wall Street. Dow Jones i S&P500 zyskały odpowiednio 0,46% i 1,03%. Nasdaq Composite wzrósł o 1,19 po wzroście w piątek o 1,99%.

Giełdy w Azji - Tokio, Sydney i Seul wyraźnie przodują.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś wyraźnie podzielone co do kierunku. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,39%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,24%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,99%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,89%), Szanghaj (-0,13%), Singapur (0,06%), Sensex (-0,53%). Indeks Asia Dow w dół o 0,12%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Niedźwiedzie znad Wisły z niedowierzaniem przecierały oczy, po tym, jak strona popytowa rzuciła się na akcje. Miśki zostały zepchnięte do głębokiej defensywy i zostały zmuszone do weryfikacji swojej strategii, która jak na razie gołoci ich kieszenie. Byki skrupulatnie wykorzystały sygnały płynące z Azji i poprawy nastrojów w Europie. Od samego otwarcia zarówno WIG jak i WIG20 niestrudzenie wspinały się na coraz to wyższe poziomy osiągając na zamknięciu najwyższa wartość od 52-óch tygodni. To dobra prognoza na początku maja, który może być miesiącem zakupów akcji, o ile globalne nastroje się nie popsują.

Jeśli nic się złego nie wydarzy, jest szansa, że nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Często zdarza się tak, że po ponadnormatywnych wzrostach następuje sesja realizacji zysków i takiego scenariusza można się spodziewać, ale nic nie jest przesądzone.

Z grona blue chipów wszystkie 20 spółek odnotowało wzrost. Najlepiej wypadło Allegro z zyskiem 7,91%. O ponad 5% wzrosły papiery LPP.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,64 mld zł. WIG zyskał 2,58%. Indeks blue chipów wzrósł o 3,12%. WIG20fut zyskał 2,90%, osiągając na zamknięciu wartość 2552 pkt. W nudny obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,70%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,26%.

Od początku tygodnia złoty pozostaje stabilny z tendencją do lekkiego umocnienia się.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,60.



