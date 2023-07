Niepokojące, a wręcz słabe dane z Chin, poza giełdami w Azji, nie spowodowały ucieczki od akcji, ale wpłynęły na przecenę surowców przemysłowych. Po jednodniowym odbiciu, dolar znów znalazł się pod presją, a stosunkowo puste kalendarium ekonomiczne może sprawić, że trendy z ubiegłego tygodnia utrzymają się.

W tym tygodniu zwrócimy uwagę na dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA, stopy procentowe w Chinach, dane z australijskiego rynku pracy i inflację w Japonii.

Dziś przyglądniemy się też wynikom kwartalnym pozostałych banków z wielkiej szóstki. Piątkowe wyniki pokazały, że największe banki mają się dobrze, ale uwaga skupi się na średnich i małych bankach, które znalazły się w trudnej sytuacji. Inwestorów będą również interesować wyniki i prognozy taki kolosów jak IBM, Tesla, Netflix czy American Express.

Index Fear & Greed ponownie na poziomie 80%.

W trakcie ostatniego tygodnia kontrolę nad rynkiem przejęły byki, wspierane danymi z USA co sprawiło, że indeksy zakończyły dzień w zieleni. Jednak już w piątek widać było na głównych europejskich parkietach schłodzenie optymistycznych nastrojów. Wczorajsza sesja pokazała, że wiodące indeksy szukają kierunku i zakończyła się spadkami. Najwięcej stracił CAC40 (-1,12%), a następnie Stoxx 600, który cofnął się o 0,63%. Pozostałe benchmarki zakończyły dzień pod kreską tracąc od 0,19% (FTSE MIB) do 0,38% (FTSE100).

Zdecydowanie bardziej optymistycznej atmosferze przebiegał handel za oceanem, a statystyka sesji wskazała, że na NYSE i giełdzie Nasdaq więcej spółek wrosło niż straciło. Amerykańskie indeksy po czterech sesjach z rzędu zakończyły dzień w mieszanych nastrojach. Dobre wyniki kilku spółek z indeksu Dow Jones napędzają benchmark, który zyskał 46 pkt., czyli 0,22%, S&P500 zakończył dzień zyskiem 0,39% utrzymując się powyżej 4500 pkt. Nasdaq Composite odnotował wzrost o 0,93%. Russell 2000 po spadku o 1,01% odrobił straty zyskując 1,04%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.07.2023.

W Azji mieszane nastroje.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku, panują dziś mieszane nastroje. Giełdom chińskim zaszkodziły dane z ich gospodarki. Inwestorzy wyczekują na wyniki i prognozy największych amerykańskich koncernów. Giełda w Tokio rośnie o 0,18%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,26%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,45%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,19%), Szanghaj (-0,38%) Singapur (-0,12%), Sensex (0,32%). Indeks Asia Dow zyskuje skromne 0,07%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Patrząc tylko na wynik procentowy, można by przyjąć założenie, że nic nie jest w stanie przeszkodzić byczo nastawionym graczom. Poniedziałek przyniósł kontynuację wzrostów z ubiegłego tygodnia, jednak wczorajsza sesja była dość nietypową za sprawą spółek energetycznych. Przed sesją pojawiła się informacja, że MAP złożył Enei, Tauronowi, PGE i Enerdze propozycję przejęcia aktywów węglowych. To ustawiło poniedziałkowy handel. Obroty na tych spółkach były jedne z najwyższych w historii. W efekcie PGE zyskał prawie 15%, Enea 30%, a Tauron blisko 22%. Jak będzie w dalszej części tygodnia? Przekonamy się niebawem. Skala wzrostów nad Wisłą z ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych optymistów. W trakcie sesji większość głównych indeksów ustanowiła roczne maksima, głównie dzięki wysokiemu otwarciu, a do końca dnia snuły się w niewielkiej zmienności. WIG20 po blisko 100 punktowym spadku w ubiegłym tygodniu, z nawiązką odrobił straty z poprzedniego tygodnia. Jeśli nie napłyną rozczarowujące dane z USA, celem byków będzie kolejny okrągły poziom 2200 pkt. WIG20 i WIG20fut już wcześniej z marszu przebiły lokalny opór na poziomie 2080 pkt., tym samym otwierając sobie drogę na północ.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,9 mld zł. WIG zyskał 0,63%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,46%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,38%, finiszując na poziomie 2128 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki, gdzie mWIG40 zyskał 1,74%. Popytem nie cieszyły się małe spółki. sWIG80 zameldował się pod kreską ze stratą w wysokości 0,27%.

Złoty wciąż silny.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,44.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,69.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,00.



