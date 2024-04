Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwrócił wczoraj uwagę na rosnący deficyt budżetowy USA, ostrzegając, że stanowi on obecnie ryzyko zarówno dla gospodarki krajowej, jak i światowej. Luźna polityka fiskalna Stanów Zjednoczonych może być czynnikiem utrudniającym osiągnięcie „ostatniej mili” w przywracaniu inflacji do docelowej wartości Fed wynoszącej 2%, tak stwierdził MFW w swoim najnowszym raporcie na temat globalnej polityki fiskalnej. Jednocześnie agencja ostrzegła, że wysokie i zmienne rentowności obligacji rządowych mogą doprowadzić do zaostrzenia warunków finansowania w pozostałych częściach świata. MFW podał, że w 2023 r. Stany Zjednoczone doświadczyły dużego poślizgu fiskalnego, a deficyt budżetowy sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł do 8,8% PKB z 4,1% PKB w 2022 r., pomimo silnego wzrostu gospodarczego. Nie oczekuje się postępu w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ historia pokazuje, że w latach wyborczych rządy wydają więcej i obniżają podatki. Jednak Stany Zjednoczone powinny wkrótce zacząć myśleć o środkach zapewniających lepszą równowagę budżetu. MFW prognozuje, że gospodarka USA będzie rosła w tym roku w tempie 2,7%, czyli dwukrotnie szybciej niż w innych krajach z grupy G-7.

Od wczoraj trwa korekta siły amerykańskiego dolara. CMC USD Index po osiągnięciu we wtorek maksimum pięciodniowej aprecjacji traci drugi dzień z rzędu. Waluta osłabiła się Euro, funta, walut z antypodów. Nawet bedący pod presja jen zyskał do dolara.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 18.04.2024.

Na giełdach wciąż nerwowo.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy rozpoczęła się od zielonego otwarcia i w takim samym kolorze zakończyła notowania Jednak początkowe wzrosty zaczęły topnieć w oczach od rozpoczęcia handlu w USA, a tam trudno było o optymizm. Dax i Stoxx 600 oddały cały swój dzienny zysk kończąc na symbolicznym plusie 0,02% i 0,06%. Lepiej radziły sobie giełdy z południa Europy. Madryt i Mediolan zyskały odpowiednio 1,02% i 0,72%.

Za nami trzecia z rzędu spadkowa sesja w USA. Po poniedziałkowej wyprzedaży, wczorajsza sesja na Wall Street pokazała, że wciąż brak jest chętnych do kupowania akcji. Dow Jones Industrial Average stracił 46 pkt., czyli 0,12%. Indeks S&P500 spadł o 0,58%. Nasdaq Composite stracił 1,15%.

W Azji odbicie po słabszym początku tygodnia.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś po zielonej stronie mocy, tym samym odrabiają straty z poprzednich sesji. Indeks Nikkei 225 rośnie o 0,49%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,59%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,7%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,34%), Szanghaj (0,55%), Singapur (1,23%), Sensex (0,07%). Indeks Asia Dow w górę o 0,87%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Byki z parkietu przy Książęcej mogą odetchnąć z ulgą, a indeksy wymazały znaczną część strat z poprzedniej sesji. Na pomoc w dołującym o ubiegłego tygodnia WIG20 przyszły z pomocą banki, KGHM i PKN Orlen oraz umacniający się złoty po kilku dniach jego słabości. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnym wzrostem wszystkich indeksów. Jednak to odbicie mogło być tylko chwilą wytchnienia. Na korzyść niedźwiedzi może przemawiać to, co dzieje się na Wall Street. od początku tygodnia amerykańskie indeksy nie mogą powrócić do wzrostów, a szczególnie S&P500 i Nasdaq Composite wyglądają na słabe. Już po zamknięciu sesji spadki na Wall Street przybrały na sile. Na korzyść WIG20 przemawia udana obrona okrągłego poziomu 2400 pkt. Indeks otworzył się w na tym poziomie i do połowy sesji wspinał się na północ. Od tego czasu handlowano dość płasko. Najbliższe sesje pokażą, czy to tylko pułapka zastawiona na byki, czy to strona popytowa zwietrzyła okazję do zakupów po promocyjnej cenie. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów 14 spółek odnotowało wzrost. Liderem był PKO BP z zyskiem 3,72%. Wspierał go KGHM i PKN Orlen rosnące o 3,53% i 2,74%. Najsłabiej wypadli detaliści. Dino i Pepco zostały przecenione odpowiednio o 2,13% i 1,29%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,72 mld zł. WIG zyskał 1,37%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,66%. WIG20fut zyskał 1,56% osiągając na zamknięciu wartość 2416 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,01%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,25%.

Deprecjacja złotego powstrzymana.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,06.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46

PLNJPY – para handlowana jest po 38,00.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.