Zapowiedzi bankierów z RBA o konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych, które były zawarte w protokole po posiedzeniu banku, mają swoje uzasadnienie w napiętym rynku pracy. Stopa bezrobocia w Australii spadła do 3,5%, a gospodarka dodała w czerwcu 32,6 tys. nowych miejsc pracy. Boom na pracowników i związana z tym presja płacowa, z jednej strony wskazuje, że widmo recesji oddala się, a z drugiej przeszkadza w walce ze wciąż uporczywą inflacją.

To właśnie dzięki sile rynku pracy, ekonomiści ankietowani przez The Wall Street Journal obniżyli prawdopodobieństwo rozpoczęcia recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Płace w USA rosną o ponad 4%, podczas gdy inflacja wyniosła 3%. Rosnące pensje Amerykanów po raz pierwszy od dwóch lat przewyższyły inflację, przynosząc pracownikom pewną ulgę finansową, jednocześnie komplikując wysiłki Rezerwy Federalnej mające na celu powstrzymanie wzrostu cen. Według Departamentu Pracy średnie wynagrodzenie godzinowe skorygowane o inflację wzrosło w czerwcu o 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznaczało to drugi z rzędu miesiąc wyrównanych sezonowo zarobków od dwóch lat, kiedy historycznie wysokie podwyżki pracowników zostały zniwelowane przez wzrost cen. Jeśli trend się utrzyma, Amerykanie będą mogli napędzać gospodarkę poprzez zwiększanie wydatków, co może pomóc Stanom Zjednoczonym uniknąć recesji. I jest to jeden z powodów napędzających boom na akcje.

Jednodniowa zadyszka na giełdach, czy czas na korektę?

Inwestorom nie przeszkadza, że indeks Fear & Greed osiąga ekstremalne poziomy chciwości i na tą chwilę nie widać większych obaw o dalsze wzrosty na giełdach w Europie i USA. Od dłuższego czasu kontrolę nad rynkiem przejęły byki i nawet słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej oraz dynamicznym spadku napływu kapitału, nie zmieniły apetytu na akcje. Jednak od wczoraj na głównych parkietach Europy można zaobserwować zadyszkę we wspinaczce pod górę. Czy to zapowiedź korekty, czy tylko chwilowa przerwa w dalszych wzrostach? Znaczący spadek inflacji w UK napędzał parkiet w Londynie gdzie FTSE100 wzrósł o 1,8%. Dax. FTSE MIB i CAC40 zakończyły handel w okolicach poprzedniego zamknięcia.

Za oceanem płaska sesja, która przebiegała w niewielkiej zmienności. Jak na razie początek sezonu wyników nie rozczarował. Dow Jones zyskał 109 pkt., czyli 0,31%, S&P500 zakończył dzień zyskiem 0,24% będąc na dobrej drodze do poziomu 4600 pkt. Nasdaq Composite odnotował skromny wzrost o 0,03%.

W Azji przewaga spadków.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 20.07.2023.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku widać wyraźną polaryzację w regionie. Pod presją znalazły się giełdy chińskie, które tracą w obawie o spowalniającą gospodarkę Państwa Środka. Giełda w Tokio spada o 1,12%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,22%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,26%), Szanghaj (-0,33%) Singapur (-0,20%), Sensex (-0,05%). Indeks Asia Dow traci 0,22%.

Podsumowanie sesji na GPW.

W oczekiwaniach bywalców w gmachu przy Książęcej, lipiec miał być spokojnym, a wręcz nudnym miesiącem. Od początku miesiąca kró tcy sprzedawcy są w odwrocie, a środa przyniosła kontynuację wzrostów z ubiegłego tygodnia. Inwestorzy najwyraźniej widząc spowalniającą inflację obstawiają miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki i póki co nie przejmują się kłopotami Chin. Skala wzrostów nad Wisłą z ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych optymistów. W trakcie sesji większość głównych indeksów ustanowiła roczne maksima. Zarówno WIG, WIG20, jak i WIG20fut zakończyły handel na środka dziennego zakresu wahań. Jeśli nie napłyną rozczarowujące dane z USA, celem byków będzie kolejny okrągły poziom 2200 pkt. WIG20 i WIG20fut już wcześniej z marszu przebiły lokalny opór na poziomie 2080 pkt., tym samym otwierając sobie drogę na północ.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld zł. WIG zyskał 0,35%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,48%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,37%, finiszując na poziomie 2162 pkt. Średnie i małe spółki zakończyły handel w okolicach wtorkowego zamknięcia. mWIG40 zyskał 0,03%. sWIG80 zameldował się pod kreską ze stratą w wysokości 0,10%.

Złoty wciąż silny.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,10.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.