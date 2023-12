Rynki w wyczekiwaniu na EBC i Fed

Rozpoczynamy tydzień, w którym pierwsze skrzypce grać będą Christine Lagarde i Jerome Powell. Czy oba banki centralne zakończą hossę na giełdach?

Spokój na rynkach finansowych to ostatnio towar deficytowy. Ostatnie ruchy na wielu rynkach były agresywne, także na rynku długu. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zachowywała się bardziej jak ceny akcji, najpierw rosnąc do 5% w połowie października, a następnie gwałtownie spadając do 4,24%.

A ponieważ Fed przygotowuje się do ponownego przeglądu polityki w tym tygodniu, ekonomiści z Wall Street są zajęci debatą, w którym miesiącu rozpocznie się recesja. Inwestorzy na rynkach instrumentów pochodnych uważają, że Fed stanie się agresywny i obniży referencyjną stopę procentową o ponad 100 punktów bazowych. Wydaje się, że zniknęły obawy o inflację i zdolność rządu federalnego do sfinansowania dużego deficytu budżetowego. Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych oraz przedstawi prognozę gospodarczą w środę.

Dzień później poznamy decyzję EBC. Wydaje się jednak, że największej zmienności będzie można spodziewać się podczas wystąpień szefów obu banków podczas konferencji prasowych. Również w czwartek swoje decyzje ogłaszą bankierzy z Banku Szwajcarii i Banku Anglii

Rajd na giełdach w Europie nie traci rozpędu

Piątkowa sesja na Starym Kontynencie przebiegała pod dyktando byków. Dax po raz kolejny wspiął się na historyczne maksimum, a wszystkie benchmarki solidnie zyskały od 0,54% (FTSE 100) do 1,32% (CAC40).

Dane z rynku pracy również wspierały kupujących akcje na Wall Street. Dow Jones Industrial Average zyskał 130 pkt., czyli 0,36%. S&P500 wzrósł o 0,41%. Nasdaq Composite zyskał 0,45%.

Giełdy w Azji w mieszanych nastrojach w oczekiwaniu na Fed

W rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje, a tylko niektóre giełdy podążają za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,61%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,06%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,26%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,63%), Szanghaj (-0,17%), Singapur (-0,71%), Sensex (0,08%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,17%, głównie za sprawą wzrostów w Japonii.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami kolejny udany dla byków tydzień na GPW. Nawet mocniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy nie zniechęciły kupujących akcje. Piątkowa sesja nad Wisłą zakończyła wzrostami wszystkich najważniejszych indeksów, a WIG20 ponownie zamknął się powyżej poziomu 2300 pkt. Popyt z przytupem wszedł w ostatni miesiąc roku i dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 957 mln zł. WIG zyskał 0,78%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,75%. WIG20fut wzrósł o 0,72%, osiągając na zamknięciu wartość 2310 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,05%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,69%.

Od początku grudnia złoty koryguje ostatnią falę umocnienia

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,20.



