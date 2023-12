Prognozy na rok 2024 dotyczące Bitcoina, Ethereum i Solany

Zbliża się koniec roku, więc zaczynają się pojawiać prognozy na 2024 dla rynku kryptowalut. W tym artykule przybliżymy prognozy jednego z popularnych dostawców funduszy ETF, firmy VanEck.

Długo oczekiwana recesja w Stanach Zjednoczonych wreszcie nadejdzie w pierwszej połowie roku, równocześnie z debiutem pierwszych ETFów na Bitcoin. Bitcoin doświadczył dotąd tylko jednej oficjalnej recesji w USA, od stycznia do kwietnia 2020 roku, podczas której jego cena spadła o 60% przed gwałtownym odbiciem po interwencji Fed, jednak ponieważ poziomy zadłużenia są bardziej niepokojące na poziomie państwowym niż korporacyjnym lub gospodarstw domowych, spodziewamy się, że ponad 2,4 mld USD wpłynie do nowo zatwierdzonych amerykańskich ETFów na Bitcoin w pierwszym kwartale 2024 roku, co utrzyma cenę Bitcoina na wysokim poziomie, podaje VanEck. Pomimo możliwości znacznej zmienności, cena Bitcoina prawdopodobnie nie spadnie poniżej 30 000 USD w pierwszym kwartale 2024 roku.

Szacujemy napływ środków do ETFów na Bitcoin, badając stosunki względne ETFu SPDR Gold Shares (GLD) i dostosowując je do dolarów z 2023 roku. ETF GLD został uruchomiony 18 listopada 2004 roku i zobaczył napływ około 1 mld USD w pierwszych dniach po uruchomieniu, a do końca pierwszego kwartału 2005 roku około 2,26 mld USD znajdowało się w GLD. W tamtym czasie całkowita fizyczna podaż złota wynosiła około 152 tysięcy ton metrycznych, z wartością każdej tony około 15,6 mln USD, co oznacza łączną wartość rynkową 2,36 bln USD. Początkowy napływ dolarów do GLD w pierwszych dniach po uruchomieniu wynosił około 0,04% całego rynku złota. Około kwartału później, 31 marca 2005 roku, GLD osiągnął napływ 2,26 mld USD, a po uwzględnieniu wzrostu podaży i zmian cen złota, GLD stał się 0,1% globalnej podaży złota. Jeśli zastosujemy te liczby do rynku spotowego Bitcoina, otrzymujemy napływ 310 mln USD w pierwszych dniach ETFu spotowego BTC i około 750 mln USD w ciągu kwartału.

Czwarty halving Bitcoina

Czwarty halving Bitcoina, który odbędzie się w kwietniu 2024 roku, nie spowoduje większych dramatów. Zmniejszenie emisji nowych monet o połowę sprawi, że nieopłacalni górnicy wycofają się, przekazując udziały tym z tańszą energią. Po krótkim okresie konsolidacji po halvingu, cena Bitcoina wzrośnie powyżej 48 000 USD, zauważa VanEck w raporcie.

Nowy szczyt Bitcoina w IV kwartale wraz z wygraną Trumpa i zmianą podejścia SEC

W drugiej połowie 2024 roku Bitcoin wzrośnie, osiągając nowy szczyt. Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i zmianie podejścia SEC do regulacji, spodziewany jest wzrost ceny Bitcoina do nowego rekordu 9 listopada, dokładnie trzy lata po poprzednim szczycie, podaje VanEck, przy okazji prognozując kto wygra wybory w USA.

Ethereum nie przewyższy Bitcoina

W 2024 roku Ethereum nie przewyższy Bitcoina, choć będzie osiągać lepsze wyniki niż większość dużych spółek technologicznych. Zainteresowanie Bitcoinem wzrośnie wśród państwowych podmiotów w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Argentyna dołączy do krajów wspierających górnictwo Bitcoina na poziomie państwowym, ale nie dojdzie do "flippeningu" - przewyższenia Bitcoina przez Ethereum. Mimo silnej wydajności w 2024 roku, Ethereum straci udział w rynku na rzecz innych platform kontraktów inteligentnych, takich jak Solana, zauważa VanEck.

Te prognozy rysują obraz dynamicznych zmian na rynku kryptowalut w 2024 roku, z Bitcoinem na czele, który nadal przyciąga inwestorów w obliczu rosnącej niepewności gospodarczej i politycznej.

Daniel Kostecki na podstawie raportu VanEck



___



