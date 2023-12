Podczas gdy Dax bił rekordy wszechczasów, a inne europejskie indeksy zbliżały się do swoich historycznych szczytów, nastroje na Wall Street były bardziej stonowane. Czyżby do głosu doszło opamiętanie, że owczy pęd na giełdach, napędzany zwiększoną popularnością skupu własnych akcji oraz wyceną zakończenia ścieżek podwyżek stóp procentowych się kończył?

EBC i Fed prawdopodobnie zakończyły restrykcyjna politykę monetarną, mając na uwadze, że wysokie stopy wcześniej czy później odbija się negatywnie na gospodarce, co zresztą już widać, choćby w spadku globalnego popytu.

Wcześniejsze dane JOLTS i środowy raport ADP pokazały, że rynek pracy zaczyna się kurczyć, co na pewno cieszy Fed. Inwestorzy będą teraz oczekiwać oficjalnego rządowego raportu.

Po niedzielnych rajdach z cenami złota, gdzie kruszec, przy niewielkiej aktywności ustanowił rekord wszechczasów, od razu znaleźli się krótcy sprzedawcy. Od poniedziałku złoto utknęło w ruchu bocznym pomiędzy 2010, a 2040 USD.

Po ATH na Daxie, od czwartku pojawiła się lekka zadyszka

Od środy, gdy niemieccy gracze drugi raz w tym roku wyciągnęli Germany 40 na historyczne maksimum, wszystkie benchmarki zrobiły sobie przerwę w oczekiwaniu na payrollsy. Indeksy straciły zyskały od 0,02% (FTSE 100) do 1,09% (IBEX 35).

Gdy wydawało się, że na Wall Street zabrakło paliwa, wczorajszy handel przebiegał pod dyktando popytu. Dow Jones Industrial Average zyskał 70 pkt., czyli 0,17%. S&P500 wzrósł o 0,8%. Nasdaq Composite zyskał 1,73%.

Giełdy w Azji w większości rosną. Indyjski Sensex na ATH

W rejonie Azji i Pacyfiku jedynie giełda w Japonii traci po komentarzach Uedy, reszta indeksów rośnie w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 1,68%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,3%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,12%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,14), Szanghaj (0,24%), Singapur (1,04%), Sensex (0,41%). Indeks Asia Dow spada o 0,38%, głównie za sprawą spadków w Japonii.

Podsumowanie sesji na GPW

Wczorajsza sesja nad Wisłą znów zakończyła się korektą, gdzie dzień wcześniej WIG20 zamknął się powyżej poziomu 2300 pkt. Takie cofnięcie jest czymś normalnym dla uspokojenia nastrojów, jednak korekta ta nie wysłała sygnału sprzedaży. Byki z przytupem weszły w ostatni miesiąc roku i dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcie na poziomie 2200 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 912 mln zł. WIG stracił 0,84%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,91%. WIG20fut spadł o 1,17% osiągając na zamknięciu wartość 2288 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,90%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,26%.

Złoty stabilizuje się na niskich poziomach

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,80.







