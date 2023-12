Jak podała Generalna Administracja Celna Chin, eksport z Chin nieoczekiwanie wzrósł w listopadzie o 0,5% rok do roku, do 291,93 mld dolarów, po spadku o 6,4% w poprzednim miesiącu i powyżej prognoz rynkowych zakładających spadek o 1,1%. Był to pierwszy wzrost eksportu od kwietnia, przy oznakach poprawy światowych przepływów handlowych. Wśród głównych partnerów handlowych wzrósł eksport do Stanów Zjednoczonych i Tajwanu, natomiast zmniejszył się do Japonii, Korei Południowej, Australii, ASEAN, i UE. Biorąc pod uwagę pierwsze jedenaście miesięcy roku, eksport spadł o 5,2% r/r do 3,08 bln dolarów. Być może jest to efekt stymulacji gospodarki przez PBoC. Niemniej wciąż chińska gospodarka boryka się ze sporymi problemami nie wykluczając rynku nieruchomości, czy zapaści w wydatkach konsumentów. Za to import spadł nieoczekiwanie do -0,6%, podczas gdy oczekiwano wzrostu o 3,3%.

Podczas gdy Dax bił rekordy wszechczasów, a inne europejskie indeksy zbliżały się do swoich historycznych szczytów, nastroje na Wall Street były bardziej stonowane. Również wczoraj w przypadku Dax widzieliśmy cofnięcie spod szczytów. Czyżby do głosu doszło opamiętanie, że owczy pęd na giełdach nie może trwać w nieskończoność, tym bardziej, że gospodarki próbują odbijać po okresie spowolnienia? Dane JOLTS i wczorajszy raport ADP pokazały, że rynek pracy zaczyna się kurczyć, co na pewno cieszy Fed. Inwestorzy będą teraz oczekiwać piątkowego raportu NFP.

Jen po kilku dniach stabilizacji znów zyskuje do dolara, przypomina to trochę rajd z ubiegłego roku.

Po ATH na Daxie, pojawiła się lekka zadyszka

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.12.2023.

Wczorajszy handel w Europie przebiegał w świetnej atmosferze w oczekiwaniu na dane z rynku pracy USA. Niemieccy gracze drugi raz w tym roku wyciągnęli Germany 40 na historyczne maksimum. Wszystkie benchmarki zyskały od 0,19% (IBEX 35) do 0,81% (FTSE MIB). Jednak po zamknięciu sesji, kontrakty zaczęły tracić.

Za to od kilku sesji wygląda na to, jakby na Wall Street zabrakło paliwa. Dow Jones Industrial Average stracił 70 pkt., czyli 0,19%. S&P500 spadł o 0,39%. Nasdaq Composite stracił 0,58%.

Giełdy w Azji ponownie tracą

Po jednodniowym odbiciu, handel na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega pod dyktando niedźwiedzi w ślad za spadkami na Wall Street i obniżeniu ratingu przez Moody’s. Indeks giełdy w Tokio traci 1,85%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,07%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,13%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,06%), Szanghaj (0,03%), Singapur (-0,64%), Sensex -0,20%). Indeks Asia Dow spada o 1,06%.

Podsumowanie sesji na GPW

Wczorajsza sesja nad Wisłą znów była pokazem siły byków i wreszcie WIG20 zamknął się powyżej poziomu 2300 pkt. Byki z przytupem weszły w ostatni miesiąc roku, a WIG ustanowił rekord wszechczasów. Po kilkunastu sesjach, gdy WIG20 ugrzązł w ruchu bocznym, część graczy obstawiała możliwość powstania korekty. Niemniej, WIG20 skutecznie obronił lokalne wsparcie na poziomie 2200 pkt., co skrupulatnie wykorzystuje strona popytowa bezpardonowo rozprawiając się z niedźwiedziami.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld zł. WIG zyskał 0,0,38%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,48%. WIG20fut wzrósł o 0,74%, osiągając na zamknięciu wartość 2316 pkt. Dobrze radziły sobie średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,01%. sWIG80 zamknął się z zyskiem wynoszącym 0,47%.

Złoty stabilizuje się na niskich poziomach

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,40.



