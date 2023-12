Stabilny złoty przy braku zmian stóp procentowych w Polsce. Kurs dolara z odreagowaniem

Kurs złotego pomimo ostatnich przepychanek politycznych związanych z ewentualnym postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP oraz zabiegami, aby nie doszło do jego zawieszenia, pozostaje bardzo stabilny. W zasadzie od końca listopada notowania pary EUR/PLN podlegają niewielkim wahaniom, a poziomami, które je ograniczają zdają się być okolice 4,36 oraz 4,32. Na kurs złotego również nie miało wpływu to, co działo się wczoraj podczas decyzji RPP, gdyż ta postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Rada nie widzi potrzeb zmian stóp procentowych

Jak mogliśmy przeczytać w komunikacie, gdzie dziś czekamy na konferencję prasową, Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, podano.

Wycena dalszego luzowania polityki monetarnej w Polsce i strefie euro

W ostatnim czasie bardzo zdecydowanie rynek podszedł do możliwości cięcia stóp procentowych w strefie euro i to nawet o 150 punktów bazowych w przyszłym roku. Choć przedstawiciele EBC mówią, że to raczej "science fiction", rynek przed taką wyceną się nie cofa. Również w Polsce cięcie o 100 lub więcej punktów zdaje się być wycenione na 2024 r., co w praktyce nie zmienia na razie dyferencjału oczekiwanego poziomu stóp, co z kolei pomaga w utrzymaniu równowagi pary EUR/PLN.

Dolar z odreagowaniem. Kurs dolara w górę

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku USD, gdzie amerykańska waluta, mimo silnego spadku rentowności tamtejszych obligacji, na wartości w ostatnich dniach zyskuje. Może być to jednak korekta ruchu, który rozpoczął się w październiku, a potencjalny opór może być wyznaczony przez 4,05-4,10 na parze USD/PLN. Niewykluczone więc, że gdy korekta się zakończy, to wrócimy do poziomów poniżej 4,00 PLN za dolara.

W krótkim terminie inwestorzy będą zwracać uwagę na dale z amerykańskiego rynku pracy, które pojawią się już jutro o godzinie 14:30. Wcześniejsze publikacje JOLTS oraz ADP wskazywały na pogorszenie sytuacji na rynku pracy w USA, a w zasadzie na powrót tego rynku bliżej stanu równowagi.

