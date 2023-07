Tradycyjnie, pod nieobecność graczy ze Stanów Zjednoczonych, handlowcy zrobili sobie przerwę w podejmowaniu poważniejszych decyzji, stąd niewielka zmienność i bardzo mała aktywność. Już podczas skróconej poniedziałkowej sesji na Wall Street widać było, że inwestorzy wyczekują na drugą część tygodnia, podczas której ich uwaga skupi się przede wszystkim na danych z amerykańskiego rynku pracy.

Wieczorem poznamy protokół z posiedzenia FOMC, a w nim zapis z dyskusji z ostatniego posiedzenia Komitetu. Rzuci on nieco więcej światła na zapatrywania bankierów z Fed co do dalszej polityki Rezerwy Federalnej. Jednak to, co przykuje uwagę inwestorów, to czwartkowy raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, a przede wszystkim piątkowe dane Departamentu Pracy o zmianie zatrudnienia, stopie bezrobocia i zarobkach.

Wczorajszy handel na na europejskich parkietach zakończył się z przewaga niewielkich spadków. Giełda w Mediolanie, po dwóch z rzędu dniach ustanawiania rekordów, zakończyła dzień pod kreską. Poza Stoxx 600 (0,07%) pozostałe indeksy zostały przecenione od 0,10% (FTSE100) do 0,58% (IBEX35).

Podczas europejskiej sesji kontrakty na Dow Jones, S&P500 i Nasdaq Composite odnotowały lekkie spadki średnio o 0,1%.

W Azji dominują spadki.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku tydzień rozpoczął się w optymistycznych nastrojach, jednak od wtorku przewaga jest po stronie podaży. Nikkei 225 spada o 0,44%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 0,33%. Południowokoreański KOSPI traci 0,42%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,38%), Szanghaj (-0,51%,) Singapur (-0,51%), Sensex (-0,14%) Indeks Asia Dow traci 0,63%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Podczas wczorajszej sesji, poza skromnym spadkiem sWIG80 i niewielkim wzrostem mWIG40, zarówno szeroki rynek, jak i WIG20 oraz WIG20fut zaliczyły spore cofnięcie. Gdy ponad tydzień temu WIG20 dotarł do oporu na 2080 pkt., to niedźwiedzie przeszły do kontrataku, spychając indeks do lokalnego wsparcia na poziomie 2020 pkt. W ubiegły poniedziałek, byki sparowały szarżę niedźwiedzi, wyciągając WIG20 z powrotem na pułap 2060 pkt. i ta przepychanka przypominająca przeciąganie liny trwa nadal. Czy nowe rozdanie przyniesie zwycięstwo popytu?

Od 11 sesji WIG20 utknął pomiędzy lokalnym wsparciem, a oporem. Zatem wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, co do dalszego kierunku. WIG20 po płaskim otwarciu, systematycznie tracił kończąc w okolicach minimum dziennego zakresu wahań.

Pozostaje zatem cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie dalszych losów blue chipów. WIG20fut przetestował od spodu poprzednio rozbity poziom 2080 pkt., który zamienił się w opór. Poziom ten był kilka razy testowany, podobnie jak lokalne wsparcie na poziomie 2020 pkt. Aktualnie zarówno scenariusz wystąpienia korekty, jak i ataku na szczyty pozostaje w grze.

WIG stracił 0,72%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 1,06%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,30%, finiszując na poziomie 2048 pkt. Dobrze spisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,27%, a sWIG80 zameldował się pod kreską z nic nie znaczącą stratą 0,01%.

W powietrzu wisi korekta aprecjacji złotego.

Złoty pozostaje stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia. Skala umocnienia złotego rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku jest naprawdę imponująca, jednak od maja widać osłabienie dynamiki aprecjacji PLN. Od połowy czerwca, para USDPLN utknęła w wąskim zakresie wahań pomiędzy wsparciem na poziomie 4,02, a oporem 4,13. Pokonanie wsparcia oznacza dalsze umocnienie waluty do kolejnego poziomu w okolicach 3,91. Od wrześniowego szczytu PLN zyskał do dolara 1 zł.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.07.2023.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,18.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,43.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,07.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.