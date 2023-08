Premia za ryzyko związana z posiadaniem akcji zamiast obligacji spadła do najniższego poziomu od 20 lat, zagrażając ostatniej dobrej passie głównych indeksów. Różnica między rentownością zysków z indeksu S&P 500 a rentownością 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła w ubiegłym tygodniu do około 1,1 punktu procentowego, co jest najwęższym poziomem od 2002 roku. Spread do rentowności 10-letnich papierów skarbowych zabezpieczonych przed inflacją, postrzegany przez niektórych analityków jako lepszy punkt odniesienia, ponieważ zyski przedsiębiorstw mają tendencję do dostosowywania się do inflacji, podobnie spadł do najniższego poziomu od 2003 r., Wynoszącego około 3,5 punktu procentowego.

Premia za ryzyko po raz pierwszy zaczęła się zmniejszać w drugiej połowie ubiegłego roku. W tym okresie akcje ustabilizowały się po wyprzedaży z początku roku, nawet gdy rentowność obligacji rosła w odpowiedzi na podniesienie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w celu walki z inflacją. W tym roku premia nadal maleje z nieco innych powodów: Rentowności obligacji nie wzrosły tak bardzo, ale akcje nabrały rozpędu - napędzane rosnącym optymizmem inwestorów co do gospodarki.

Silne zakończenie sesji w USA.

Europejscy inwestorzy wkroczyli na parkiety w mieszanych nastrojach, gdzie w trakcie całej wczorajszej sesji indeksy utrzymywały się w pobliżu poziomów otwarcia. Kupującym nie pomogły lepsze od oczekiwań dane o PKB ze strefy euro, które nie wywołały znacznej reakcji rynku. Najlepiej radził sobie ITA40, który wzrósł o 0,49%, na pozostałych indeksach dzienna zmiana wyniosła od -0,45% (IBEX35) do 0,29% (CAC40).

Wszystkie główne amerykańskie indeksy zamknęły się na plusie, gdzie wzrostom przewodził Russell 2000, notujący zmianę o 1,09%. Nasdaq Composite wzrósł o 0,21%, Dow Jones zyskał 0,28%, a S&P 500 odnotowało zmianę o 0,15%. Dodatnie dzienne zmiany zawdzięczamy głównie silnej ostatniej godzinie handlu na Wall Street.

Pogarszające się nastroje w Azji.

Rynki w azjatyckie notują dzisiaj niewielkie wzrosty, po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych przez RBA. Bank centralny Australii zdecydował się na kolejne wstrzymanie z podwyżkami, gdzie oczekiwano, że po przerwie na początku lipca, zobaczymy kontynuację ścieżki podwyżek. Samo oświadczenie było bardzo podobne jak w przypadku Fedu i wskazuje, że dalsze zacieśnianie może mieć miejsce, jeśli wymagać tego będą dane. Warto zwrócić uwagę, że inflacja za II kw. 2023 r. wypadła poniżej od oczekiwań na poziomie 6,0%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.08.2023.

Giełda w Tokio traci dziś 0,92%, australijski S&P/ASX 200 wzrasta o 0,54%, a południowokoreański KOSPI drożeje o 1,24%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,9%), Szanghaj (-0,3%) Singapur (-0,1%), Sensex (-0,09%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,03%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Giełda w Warszawie, po otwarciu luką wzrostową, aż do zakończenia sesji pozostawała w ciasnym zakresie, nie oddalając się zbytnio od poziomu otwarcia. Aktualnie nie ma sygnałów zapowiadających wyprzedaż, a niewielka odległość od oporu na 2200 pkt. może być łakomym kąskiem dla kupujących. Najbliższe wsparcie jest na 2130 pkt., jego wybicie będzie pierwszym sygnałem zapowiadającym wystąpienie głębszej korekty.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,08 mld zł. WIG zyskał 0,42%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 0,2%. Średnie i małe spółki zakończyły dzień po przeciwnych stronach rynku. mWIG40 zyskał 1,5%, a sWIG80 stracił 0,04%.

Złoty pozostaje stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,14.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,40.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,6.



