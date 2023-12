Niemiecki indeks DAX ustanawia rekord wszech czasów. Drugi raz w tym roku wraz z oczekiwaniem na cięcie stóp EBC

5 grudnia 2023 roku, niemiecki indeks giełdowy DAX osiągnął historyczny rekord, przekraczając poprzednie maksimum ustanowione 31 lipca tego samego roku. W dniu rekordowego wzrostu indeks wzrósł o 0,8%, wyprzedzając szerszy indeks STOXX 600, który wzrósł o 0,4%. W 2023 roku indeks DAX zyskał już 17,8%.

Skład Indeksu DAX

Indeks DAX składa się z 40 wiodących niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Jego skład i waga każdej spółki w indeksie odzwierciedlają wielkość i znaczenie firm w gospodarce Niemiec. Jedną z kluczowych cech indeksu DAX jest to, że jest to indeks uwzględniający dywidendy. Oznacza to, że jego wartość odzwierciedla nie tylko ceny akcji jego składników, ale także dywidendy wypłacone przez te spółki. Poniżej przedstawiamy niektóre z kluczowych spółek wchodzących w skład indeksu DAX, które osiągnęły najwyższą i najniższą stopę zwrotu od początku roku:

ADIDAS — spółka od początku roku zyskała 52,16%, kurs RHEINMETALL wzrósł o 51,93%, a SAP o 51,43%. Z kolei na końcu stawki znajduje się BAYER ze spadkiem o 34,74%, SIEMENS ENERGY z cofnięciem kursu o 34,17% oraz ZALANDO ze spadkiem o 32,73%.

Ogromne oczekiwania na cięcia stóp w strefie euro mogły pomóc notowania DAX

W kontekście oczekiwań dotyczących cięcia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) w 2024 roku, istnieje wyraźne przekonanie rynkowe, że EBC może zdecydować się na obniżki stóp procentowych w tym okresie. Oczekiwania te wzrosły do nowego maksimum, zwiększając się o 10 punktó w bazowych do 140 punktów bazowych. Isabel Schnabel z EBC określiła dalsze podwyżki stóp procentowych jako "raczej mało prawdopodobne", nie wykluczając przy tym możliwości obniżek stóp procentowych do połowy 2024 roku.

W świetle tych komentarzy, rynek krótkoterminowo prawie w pełni wycenił 25-punktową obniżkę stóp w marcu 2024 roku. Obecnie rynek zakłada cztery obniżki stóp do jesieni 2024 roku.

Te prognozy wskazują na zmianę nastawienia EBC wobec polityki pieniężnej, odzwierciedlającą rosnące wyzwania gospodarcze i inflacyjne, przed którymi stoi strefa euro. Możliwe cięcia stóp procentowych mogą być reakcją na słabnącą koniunkturę gospodarczą lub na spowolnienie inflacji. Decyzje te będą miały znaczący wpływ na rynki finansowe, w tym na wartości walut i rentowność obligacji, a także mogą wpłynąć na dalsze tendencje inwestycyjne w strefie euro.

Teoretyczny wpływ obniżek stóp na rynek akcji — co może dyskontować DAX?

Gdy bank centralny, taki jak Europejski Bank Centralny, decyduje się na obniżenie stóp procentowych, ma to często pozytywny wpływ na wyceny akcji na rynkach finansowych. Obniżka stóp procentowych prowadzi do zmniejszenia kosztów pożyczek dla przedsiębiorstw, co umożliwia im zwiększenie inwestycji i potencjalnie wzrost zysków. W takim środowisku, akcje stają się w teorii bardziej atrakcyjne w porównaniu z obligacjami, które oferują niższe stopy zwrotu, co może zwiększać popyt na akcje i podnosić ich ceny.

Ponadto, obniżenie stóp procentowych często stymuluje gospodarkę poprzez zwiększenie wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe firm. Firmy mogą również skorzystać na lepszych warunkach refinansowania długu, co poprawia ich bilanse i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną.

Co więcej, taki ruch banku centralnego jest często interpretowany przez inwestorów jako sygnał aktywnego wsparcia gospodarki, co może zwiększać optymizm na rynkach akcji. Być może to właśnie dyskontuje niemiecki DAX.

