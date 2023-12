Podczas gdy DAX bije rekordy wszechczasów, inne europejskie giełdy zbliżają się do swoich historycznych szczytów. Indeksy amerykańskie są bardziej stonowane. Wczorajsze dane JOLTS pokazały, że rynek pracy zaczyna się kurczyć, co na pewno cieszy Fed. Liczba ofert pracy spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca do 8,73 mln, co stanowi najniższy poziom od marca 2021 r. i kształtuje się poniżej konsensusu rynkowego wynoszącego 9,3 mln.

Dziś poznamy kolejne dane z amerykańskiego rynku pracy. Oczekuje się, że raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw pokaże wzrost z 113 tys. do 138 tys. Jednak jest on często rozbieżny z danymi rządowymi.

Jednym z elemantów, które napędzają rynki, jest złagodzenia warunków finansowych. Praktycznie wszystko zyskało na wartości w listopadzie. Akcje amerykańskich spółek zanotowały najlepszy miesiąc od lata 2022 r., a obligacje miały najlepszy miesiąc od lat 80. Złagodzenie warunków finansowych wzbudziło jednak obawy co do perspektyw obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Niektórzy przewidują, że w przypadku kontynuacji bank centralny może nie być w stanie obniżyć stóp procentowych tak szybko, jak oczekują inwestorzy. Dzieje się tak dlatego, że wyższe ceny akcji zwiększają efekt bogactwa, a słabszy dolar amerykański zwiększa atrakcyjność towarów i usług produkowanych w USA na rynku światowym. Niższe rentowności obligacji skarbowych pomagają korporacjom zmniejszyć koszty zarządzania długiem i jednocześnie sprawiają, że zaciąganie pożyczek staje się bardziej przystępne, twierdzą ekonomiści. Spadające ceny ropy naftowej obniżają koszty energii dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Giełdy na dobrej drodze do bicia rekordów

Wczorajszy handel w Europie przebiegał w świetnej atmosferze w oczekiwaniu na dane z rynku pracy USA. Niemieccy gracze drugi raz w tym roku wyciągnęli Germany 40 na historyczne maksimum. Poza FTSE 100 (-0,31%), pozostałe benchmarki zyskały od 0,4% (Stoxx 600) do 0,78% (Dax).

Za to od kilku sesji wygląda na to, jakby na Wall Street zabrakło paliwa. Dow Jones Industrial Average stracił 80 pkt., czyli 0,22%. S&P500 spadł o 0,06%. Nasdaq Composite zyskał 0,31%.

W Azji powróciły wzrosty.

Po kilku spadkowych sesjach, handel na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega pod dyktando byków. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 2,04%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,65%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,20%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,08%), Szanghaj (0,03%), Singapur (0,01%), Sensex (0,47%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,58%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja nad Wisłą znów była pokazem siły byków i niewiele brakło, by WIG20 zamknął się powyżej poziomu 2300 pkt. Byki z przytupem weszły w ostatni miesiąc roku, a WIG ustanowił rekord wszechczasów. Po kilkunastu sesjach, gdy WIG20 ugrzązł w ruchu bocznym, część graczy obstawiała możliwość powstania korekty. Niemniej, WIG20 skutecznie obronił lokalne wsparcie na poziomie 2200 pkt., co skrupulatnie wykorzystuje strona popytowa bezpardonowo rozprawiając się z niedźwiedziami. W w trakcie sesji osiągnięto wartość 2316 pkt. W dalszym ciągu sytuacja techniczna sprzyja popytowi, a jeśli dane z rynku pracy nie popsują nastrojów, można spodziewać się kontynuacji marszu na północ.

Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku miesiąca ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld zł. WIG zyskał 0,69%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,78%. WIG20fut wzrósł o 0,13%, osiągając na zamknięciu wartość 2299 pkt. Dobrze radziły sobie średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,73%. sWIG80 zamknął się z zyskiem wynoszącym 0,03%.

Złoty stabilizuje się przed decyzją RPP.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,80.



