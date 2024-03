Dziś uwaga uczestników rynku skupi się na danych o inflacji producenckiej i sprzedaży detalicznej. Na opublikowane dane o inflacji konsumenckiej w USA rynki zareagowały nad wyraz spokojnie. Wystąpienia Powella w Kongresie i dane te upewniły inwestorów, że Fed na marcowym i majowym posiedzeniu FOMC nie zmieni polityki odnośnie stóp procentowych. Dziś BLS publikuje indeks cen producentów za luty. Oczekuje się, że PPI wzrośnie rok do roku o 1,2%, podczas, gdy bazowy PPI wzrośnie o 1,9%. Dla porównania, w styczniu wzrost wyniósł odpowiednio 0,9% i 2%. Census Bureau poda dane o sprzedaży detalicznej za luty. Ekonomiści prognozują, że wydatki na handel detaliczny i usługi wzrosną o 0,7% miesiąc do miesiąca, po spadku o 0,8%. Również dziś swoimi wynikami kwartalnymi pochwalą się Adobe, Dick's Sporting Goods, Dollar General i Ulta Beauty. Adobe działa w branży oprogramowania. Podstawowa działalność pozostałych trzech firm związana jest z handlem detalicznym.

Czy warto mieć miedź, a przy okazji srebro? Miedź wyszła górą z trwającej od maja 2023 r. konsolidacji. Wczoraj metal z marszu pokonał opór na poziomie 400 USD za 100 funtów miedzi i jeśli poziom ten zostanie utrzymany w mocy, otwiera się droga w stronę kolejnego oporu na poziomie 417 USD.

Równie dynamiczny ruch w górę odnotowało srebro. Cena uncji srebra pokonała opór na poziomie 24,60 USD, co otwiera drogę do kolejnego poziomu 26,12.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 14.03.2024.

Dało to impuls do wzrostu akcji KGHM. Notowania spółki rozprawiły się z lokalnym oporem na poziomie 114 PLN, osiągając na zamknięciu cenę 115,85 PLN.

W Europie i USA optymiści nie odpuszczają, ale widać oznaki zadyszki we wspinaczce pod górę.

Od poniedziałku, na głównych parkietach Europy wróciły bycze nastroje i wciąż nie widać na horyzoncie tak oczekiwanej przez niektórych inwestorów korekty. Jedynie Dax stracił skromne 0,02%. Wszystkie wiodące benchmarki solidnie zyskały. Liderem wzrostów z wynikiem 1,65% był IBEX 35. Pozostałe wiodące benchmarki zyskały od 0,16 (Stoxx 600) do 0,62% (CAC 40).

Za to na Wall Street nie było już tak dobrze. Jedynie Dow Jones Industrial Average zyskał skromne 38 pkt., czyli 0,1%. Indeks S&P500 spadł o 0,19%. Nasdaq Composite stracił 0,54%. Spadki te nie przesądzają jeszcze o kierunku, bowiem była to lekka korekta wtorkowych wzrostów.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach w ślad za niemrawą sesją na Wall Street. Na giełdach w Hong Kongu i Chinach widoczna jest korekta po dynamicznych wzrostach. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,22%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,20%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,77%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,85%), Szanghaj 0,10%), Singapur (0,68%), Sensex (0,26%). Indeks Asia Dow spada o 0,4%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajszą sesję na parkiecie przy Książęcej można podsumować jako przerwę po trzech sesjach wzrostowych. Po neutralnym otwarciu i trwających trzy godziny próbach utrzymania się nad kreską, od południa to podaż chciała pokazać swój pazur i już do końca notowań WIG20 przebywał na czerwonym terytorium. Bieżący tydzień jest rozgrywany pod wygasanie marcowej serii kontraktów. Można oczekiwać, że ci uczestnicy rynku, którzy zarabiają duże pieniądze postawione na wzrosty, za wszelką cenę będą bronić swoich racji i przynajmniej do piątku nie dadzą argumentów do otwierania krótkich pozycji.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 wcześniej odbił od wsparcia w okolicach 2310 pkt. Tym samym utworzyła się korekta pędząca, a formacja młota, która pojawiła się w piątek została w poniedziałek potwierdzona. Pomimo wczorajszego cofnięcia, wciąż w grze pozostaje podejście WIG20 w stronę 2450 - 2480 pkt. Jednak korekta pędząca jest pewnym zagrożeniem. Jeśli nie zostanie wybity ostatni szczyt, na wykresie może pojawić się formacja głowy z ramionami, a to z kolei oznaczać będzie zejście poniżej 2300 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,49 mld zł. WIG stracił 0,33%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,69%. WIG20fut spadł o 0,82%, osiągając na zamknięciu wartość 2411 pkt. Zdecydowanie lepiej radziły sobie średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,63%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,62%.

Złoty pozostaje mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28. PLN umacnia się do EUR już szósty miesiąc z rzędu i jest na najniższym poziomie od 3 lat.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,45.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.