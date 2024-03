Benzyna, ropa, miedź — surowce drożeją. Czy jest to zagrożenie dla spadku inflacji?

W ostatnich dwóch miesiącach poznawaliśmy odczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych. W każdym z tych przypadków, czy w inflacji za styczeń, czy za luty dane o inflacji CPI okazywały się wyższe od konsensusu rynkowego. Innymi słowy, spadek inflacji już w tym momencie nie jest tak szybki, jak ekonomiści się tego spodziewali wcześniej, a za rogiem pojawiają się kolejne czynniki mogące plany dalszej dezinflacji pokrzyżować.

Inflacja nadejdzie ponownie od strony surowców?

Od grudniowego dołka ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych (kontrakty terminowe) wzrosły o około 30% do najwyższego poziomu od września 2023 r. Ceny ropy naftowej od grudnia wzrosły o 18%, a szeroki indeks cen surowców CRB wzrósł o 8% od grudnia. Istnieje silny związek między cenami surowców, np. reprezentowanych przez CRB, a inflacją CPI w USA. Korelacja zmian CRB r/r i inflacji CPI wynosi 0,7, stąd wydaje się, że przy braku trwałego spadku cen surowców może być trudno o dalszą dezinflację zwłaszcza w drugiej połowie roku.

Metale przemysłowe w górę z miedzią na czele

Cena miedzi na światowych giełdach wzrosła w tym tygodniu do najwyższego poziomu od sierpnia 2023 r. Od dołka z października 2023 r. do obecnego szczytu oznacza to wzrost o 13% oraz być może próbę ataku popytu na górną granicę trendu bocznego, który na miedzi tworzy się od maja 2023 r. Miedź tym samym drożeje w ostatnim czasie wraz ze złotem czy ze srebrem, co pokazuje ogólną hossę na metalach. Niemniej dla rynku miedzi mógł pojawić się kolejny czynnik, tym razem podażowy.

Jak podają źródła, mające mieć wiedzę o sprawie, czołowe chińskie huty miedzi osiągnęły rzadkie porozumienie w sprawie wspólnego rozpoczęcia cięć produkcji w niektórych przynoszących straty zakładach, próbując sobie poradzić z niedoborami surowca. Nie określono konkretnych stawek ani wielkości cięć i każda huta dokona własnej oceny redukcji, jakie chce wdrożyć.

Niemniej jednak może być to kolejny z czynników wzrostowych dla cen miedzi na światowych rynkach, a kolejnym może być temat dolara amerykańskiego. Jeśli USD miałby rozpocząć nową falę osłabienia, to surowce w nim wycenione mogłyby doświadczyć kolejnego większego impulsu.

Tym samym warto zerkać na rynek surowców, aby trzymać rękę na pulsie inflacji, ponieważ obecnie nigdy nie znajdziemy za bardzo wzmianki o tym, że inflacja będzie uporczywa. Należy także dodać, że jeśli obecnie jesteśmy w cyklu w ćwiartce akcyjnej, to kolejna ćwiartka, to właśnie ćwiartka surowcowa...

___



