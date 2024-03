Bank rozbity! Ponad miliard dolarów napływu do funduszy ETF na bitcoina

12 marca 2024 r. przejdzie do historii jako dzień, kiedy po raz pierwszy wartość napływów netto do funduszy ETF na bitcoina przekroczyła miliard dolarów. Łącznie, po dwóch miesiącach od uruchomienia ETFów, napływy netto wyniosły ponad 11 mld USD, z czego tylko wczoraj było to 1 mld 45 mln USD. Największy napływ podczas wczorajszej sesji odnotował fundusz BlackRocka (IBIT) na poziomie 849 mln USD. Tymczasem z funduszu GBTC odpłynęło jedynie 79 mln USD podczas wczorajszej sesji, co było najmniejszym odpływem od 26 lutego.

ETFy generują ogromny popyt

Spoglądając na wartość dziennie wydobywanych bitcoinów oraz na napływy do ETFów widzimy, że generują one ogromny popyt wielokrotnie przekraczający dzienną podaż BTC. Wczorajsza rekordowa wartość napływów netto oznaczała popyt, który 16-krotnie przewyższał dzienną podaż bitcoina. Od samego początku uruchomienia ETFów średnio dzienny popyt przewyższa podaż 5-krotnie. Tymczasem przed nami halving, który obniży podaż bitcoina o połowę, a to z kolei oznacza, że jeśli napływy do ETFów się utrzymają, to mogą one generować jeszcze 2-krotnie wyższy popyt od obecnego, co z kolei może wiązać się z szokiem podażowym.

ATH bitcoina po raz kolejny. Szósty miesiąc wzrostów z rzędu

ATH, czyli all-time high (historyczny rekord) po raz kolejny został dziś ustanowiony. Kurs bitcoina w dolarach amerykańskich wzrósł powyżej 73000 USD, co oznacza, że tylko w marcu notowania poszybowały o 19%. Trwa także szósty miesiąc wzrostowy z rzędu na rynku BTC, co oznacza powtórzenie fali wzrostów obserwowanej od października 2020 r. Wtedy cena bitcoina wzrosła o 466%, obecnie w tym ruchu wzrostowym obserwujemy łączną zwyżkę o 194%, a wydarzenia na rynku bitcoina po raz kolejny przejdą do historii — tym razem także tradycyjnego rynku finansowego.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.