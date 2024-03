CPI z USA w centrum uwagi.

Uczestnicy rynku z uwagą będą oczekiwać publikacji Biura Statystyki Pracy, które poda wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich za luty. Konsensus przewiduje wzrost o 3,1% rok do roku, co odpowiada wartościom ze stycznia. Oczekuje się, że bazowy CPI wzrośnie o 3,7%, czyli o dwie dziesiąte punktu procentowego mniej niż poprzednio. Roczna zmiana bazowego CPI jest na najniższym poziomie od maja 2021 roku. Krajowa Federacja Niezależnych Biznesów publikuje Indeks Optymizmu Małych Przedsiębiorstw za luty. Konsensus zakłada odczyt na poziomie 90,6, nieco powyżej danych ze stycznia.

W ubiegłym tygodniu dolar znalazł się pod presją. Do słabości dolara przyczyniły się wypowiedzi Powella w Kongresie podczas składania półrocznych raportów oraz dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Jednak od wczoraj widoczne jest odreagowanie, a podwyższonej zmienności można oczekiwać podczas publikacji danych o inflacji w USA. EURUSD zatrzymał się na oporze na poziomie 1,10. GBPUSD zbliżył się do najwyższego od lipca 2023 r. poziomu 1,29, a następnie zawrócił w stronę 1,28. Będący pod presją jen, umocnił się do dolara o 4 figury, ale od wczoraj oddał 1 figurę.

Powstrzymanie przeceny dolara wpłynęło na lekki spadek cen złota i metali przemysłowych. Srebro wciąż ma szansę na dotarcie do oporu na poziomie 26 USD za uncję. Wzrost cen platyny zatrzymał się na poziomie 940 USD. Cena baryłki ropy WTI stabilizuje się w okolicach 80 USD, a baryłki Brent przy 83 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.03.2024.

Powstrzymanie wzrostów w Europie i USA.

Wczorajsza, podobnie jak i piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Niemniej, wciąż nie widać na horyzoncie tak oczekiwanej przez niektórych inwestorów korekty. FTSE 100 i IBEX 35 zyskały 0,12% i 0,19%. Najsłabiej w tym towarzystwie radził sobie Dax, który stracił 0,38%. CAC 40, FTSE MIB i Stoxx 600 spadły odpowiednio o 0,1 %, 0,27% i 0,35%.

Na Wall Street po słabym początku, handel przebiegał dość płasko, a całą sesją można uznać za dość nudną. Dow Jones Industrial Average zyskał 47 pkt., czyli 0,12%. Indeks S&P500 spadł o 0,11%. Nasdaq Composite stracił 0,41%.

Giełda w Hong Kongu zmierza do najwyższego poziomu w tym roku.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za wzrostami na kontraktach na amerykańskie indeksy. Inwestorzy wyczekują teraz na dane o inflacji w USA. Indeks giełdy w Tokio traci 0,06%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,04%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,86%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,63%), Szanghaj (-0,53%), Singapur (0,22%), Sensex (0,24%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,53%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej przypominała piątkowy handel i podążała w ślad za Daxem. Do startu notowań na Wall Street WIG20 oscylował wokół zera. Od tego czasu indeks uciekł z czerwonego terytorium i skierował się na północ. Bieżący tydzień będzie rozgrywany pod wygasanie marcowej serii kontraktów. Można oczekiwać, że ci uczestnicy rynku, którzy zarabiają duże pieniądze postawione na wzrosty, za wszelką cenę będą bronić swoich racji i przynajmniej do piątku nie dadzą argumentów do otwierania krótkich pozycji. Sam handel odbywał się w dość sporej zmienności wynoszącej 30 punktów. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień na maksimach dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 odbił od wsparcia w okolicach 2310 pkt. Tym samym utworzyła się korekta pędząca, a formacja młota została wczoraj potwierdzona, co daje nadzieję na wzrostowe odbicie. Może to skierować WIG20 w stronę 2450 pkt. Nie bez znaczenia będzie też zbliżające się “święto” Trzech Wiedźm.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld zł. WIG zyskał 0,20%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,80%. WIG20fut wzrósł o 0,81%, osiągając na zamknięciu wartość 2375 pkt. W obraz rynku nie wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,67%. sWIG80 zakończył dzień stratą o 0,31%.

Złoty zyskuje do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.