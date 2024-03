Dywidendy i skup akcji, to jedne z czynników napędzających giełdy. Globalne dywidendy wzrosły w 2023 r. o 5% do rekordowego poziomu 1,66 biliona dolarów, a Microsoft odzyskał tytuł największego płatnika. W kwartalnym badaniu 1200 największych spółek publicznych na świecie według wartości rynkowej, zarządzający funduszem z Wielkiej Brytanii Janus Henderson podał, że 86% spółek albo zwiększyło dywidendy, albo utrzymało je na stałym poziomie. Czwarty kwartał 2023 r. był dobry, odnotowując podstawowy wzrost na poziomie 7,2%, a Henderson prognozuje dywidendę na rok 2024 na poziomie 1,72 bln dolarów, co oznacza wzrost o 3,9% w ujęciu nominalnym i równowartość bazowego wzrostu (wykluczając czynniki jednorazowe jak zmiany kursu walut) na poziomie 5,0%.

Pesymizm co do gospodarki światowej okazał się w 2023 r. bezpodstawny i chociaż perspektywy są niepewne, dywidendy są coraz wyższe. Korporacyjne przepływy pieniężne w większości sektorów utrzymują się na wysokim poziomie i zapewniają wystarczającą siłę napędową dla dywidend i wykupów akcji. Tempo wzrostu dywidend w USA w czwartym kwartale dobrze wróży na cały rok. Japońskie spółki rozpoczęły proces zwracania większych kwot akcjonariuszom i wygląda na to, że w całej Azji prawdopodobnie wzrosną. Dywidendy w Europie są na dobrym poziomie.

Dwadzieścia dwa kraje, w tym USA, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, Meksyk i Indonezja, osiągnęły rekordowe wypłaty. Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii odpowiadała za 40% światowego wzrostu, a wypłaty w regionie wzrosły o 10,4% w ujęciu podstawowym do rekordowej kwoty 300,7 miliarda dolarów. Japonia również wniosła duży wkład w globalny wzrost dywidend gdzie 91% spółek podniosło wypłaty lub utrzymało je na stałym poziomie. Stany Zjednoczone w największym stopniu przyczyniły się do globalnego wzrostu dywidend, choć ich bazowy wzrost o 5,1% był zgodny ze średnią światową.

W Europie i USA optymiści nie odpuszczają.

Po dwóch sesjach na głównych parkietach Europy, które zakończyły się w mieszanych nastrojach wróciły bycze nastroje i wciąż nie widać na horyzoncie tak oczekiwanej przez niektórych inwestorów korekty. Wszystkie wiodące benchmarki solidnie zyskały. Ponad 1% wzrostem zakończyły dzień, FTSE 100, Dax, FTSE MIB i Stoxx 600. CAC 40 i IBEX 35 zyskały odpowiednio 0,84% i 0,61%.

Podobnie było na Wall Street po spokojnym początku, byki przystąpiły do zakupów i do końca dnia to popyt dyktował warunki gry . Dow Jones Industrial Average zyskał 235 pkt., czyli 0,61%. Indeks S&P500 wzrósł o 1,12%. Nasdaq Composite zyskał 1,54%.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street. Dobrze radzą sobie giełdy w Hong Kongu i Chinach. Indeks giełdy w Tokio traci 0,2%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,22%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,53%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,64%), Szanghaj 0,10%), Singapur (0,61%), Sensex -0,66%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,09%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej przebiegała zgodnie ze scenariuszem pisanym od piątku i powtó rzonym w poniedziałek. Pierwsza część handlu to nuda i marazm, za to po południu znów dużo się działo. Po neutralnym otwarciu, WIG20 snuł się wokół poziomu poprzedniego zamknięcia prawie bez zmienności, aż do startu notowań na Wall Street. Od tego czasu indeks skierował się na północ, a wykres dzienny wyglądał jakby to była pionowa ściana. Bieżący tydzień będzie rozgrywany pod wygasanie marcowej serii kontraktów. Można oczekiwać, że ci uczestnicy rynku, którzy zarabiają duże pieniądze postawione na wzrosty, za wszelką cenę będą bronić swoich racji i przynajmniej do piątku nie dadzą argumentów do otwierania krótkich pozycji. Sam handel odbywał się w dość sporej zmienności wynoszącej 30 punktów. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 wcześniej odbił od wsparcia w okolicach 2310 pkt. Tym samym utworzyła się korekta pędząca, a formacja młota została wczoraj potwierdzona, co daje nadzieję na wzrostowe odbicie. Może to skierować WIG20 w stronę 2450 -2480 pkt. Nie bez znaczenia będzie też zbliżające się “święto” Trzech Wiedźm.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,64 mld zł. WIG zyskał 1,94%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 2,31%. WIG20fut wzrósł o 2,36%, osiągając na zamknięciu wartość 2431 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,24%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,82%.

Złoty pozostaje mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5 02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29. PLN umacnia się do EUR już szósty miesiąc z rzędu i jest na najniższym poziomie od 3 lat.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,60.



