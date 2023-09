Ceny ropy WTI przekroczyły 91 USD. Co dalej z podażą surowca?

Kontrakty terminowe na ropę WTI odnotowały znaczący wzrost, przekraczając poziom 91 dolarów za baryłkę w środę. To kontynuacja zwyżek z poprzedniej sesji, a głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost są prawdopodobnie obawy dotyczące coraz bardziej ograniczonej globalnej podaży, szczególnie w kontekście zbliżającej się zimy.

Amerykański benchmark ropy, WTI (West Texas Intermediate), cechuje obecnie dynamiczny wzrost cen, który wyniósł niemalże 30% od końca czerwca. Ten rajd cenowy w dużej mierze jest wynikiem decyzji liderów OPEC+, czyli Arabii Saudyjskiej i Rosji i ich decyzji o przedłużeniu cięć w dostawach ropy na cały pozostały okres roku. Wydłużenie tych cięć dostaw wprowadziło niepewność na rynku, z traderami bacznie obserwującymi potencjalne konsekwencje tej decyzji w postaci niedoborów ropy na rynku, co może podnosić cenę równowagi między przewyższającym popytem i podażą.

Zapasy ropy w USA jeszcze bardziej spadną? Wpływ na cenę ropy

Jednym z głównych powodów do obaw jest możliwość dalszych redukcji zapasów ropy naftowej w magazynach w Cushing w stanie Oklahoma, USA. Obawy te wynikają z obawy o spadek zapasów poniżej minimalnych poziomów operacyjnych, co mogłoby wpłynąć na cały rynek i potencjalnie podbić ceny ropy jeszcze wyżej.

Mimo tych obaw, ostatnie dane przemysłowe ujawniły zaskakujący wzrost zapasów ropy naftowej w USA o około 1,6 miliona baryłek w minionym tygodniu. Ten nieoczekiwany wzrost przeczył wcześniejszym oczekiwaniom spadku o 300 000 baryłek i wprowadził dodatkowy element nieprzewidywalności na rynku.

USA z dużym popytem na ropę, ale także z rekordem produkcji

Jeśli chodzi o popyt to rośnie optymizm co do zdolności gospodarki USA do osiągnięcia łagodnego spowolnienia, unikając gwałtownego hamowania. Ponadto, oczekiwania związane z serią środków stymulacyjnych w Chinach podnoszą nadzieję na wzmocnienie tamtejszego ożywienia gospodarczego. Te pozytywne sygnały wpływają na poprawę perspektyw popytu na ropę naftową.

Podsumowując, wzrost cen ropy naftowej powyżej poziomu 91 dolarów za baryłkę wynika głównie z obaw dotyczących coraz bardziej ograniczonej globalnej podaży w miarę zbliżania się zimy. Decyzja OPEC+ o przedłużeniu cięć dostaw, obawy o potencjalne redukcje zapasów oraz niespodziewane dane dotyczące zapasów wprowadziły pewien poziom nieprzewidywalności na rynku. Niemniej jednak rosnący optymizm w kontekście gospodarki USA i zapowiedzi środków stymulacyjnych w Chinach stanowią wsparcie dla strony popytowej tego równania, co przekłada się na korzystniejsze perspektywy dla rynku ropy, ale z drugiej strony na gorsze perspektywy dla gospodarek oraz inflacji.

Kiedy ceny ropy mogą spaść?

Wydaje się, że dopiero w momencie pogorszenia sytuacji w amerykańskiej gospodarce bądź w momencie zwiększenia podaży ze strony OPEC +. Być może któraś z tych możliwości może się zrealizować pod koniec roku, nie wspominając od jakimś niespodziewanym wydarzeniu typu "credit event".

