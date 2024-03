Rynki akcji trzymają się wysoko mimo wzrostu rentowności i spadku płynności. Decyzja Fed już jutro

Na dzień przed decyzją Fed rynki akcji, w tym amerykański czy niemiecki, zdają się utrzymywać na bardzo wysokich poziomach, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z rentownościami obligacji USA czy np. ze spadkiem apetytu na ryzyko na rynku kryptowalut. Rynek akcji, mimo ostatnio braku przesłanek do utrzymania wzrostów, nie przeszedł być może jeszcze w fazę większej korekty.

Dane makroekonomiczne, które spływają w ostatnim czasie pokazują, że amerykański konsument wydaje mniej niż wcześniej sądzono, a z kolei inflacja nie spada tak szybko, jak wcześniej sądzono. Tym samym szybko wzrosły rentowności amerykańskich obligacji do 4,34%, co jest najwyższą wartością od miesiąca. Co więcej, w ujęciu rocznym spadły rezerwy banków w Fed o około 300 mld USD r/r w związku z efektem bazy z roku ubiegłego. Ten czynnik zdaje się dość dobrze korelować z rynkiem kryptowalut, które modelowo zareagowały na skurczenie się rocznej płynności. Być może amerykańska giełda zareaguje na ten czynniki z opóźnieniem, a punktem zapalnym może być również decyzja Fed w sprawie stóp procentowych wraz z nowymi projekcjami makroekonomicznymi.

S&P 500 z szansą na większą korektę?

Ostatnie korekty na S&P 500 wynosiły maksymalnie 1,7-2,5%. Mowa o korektach w ruchu wzrostowym trwającym od początku tego roku. Mając na myśli większą korektę, mowa jest o ewentualnym ruchu o 4-6%, co z kolei mogłoby oznaczać cofnięcie w stronę 5000 pkt. Szanse na taką korektę mogą zdają się rosnąć przynajmniej do końca marca.

WIG20 pod presją rynków zachodnich?

Należy odnotować fakt, że szczyt na WIG20 miał miejsce już prawie miesiąc temu, gdy dalej rosły rynki w USA czy w Niemczech. Nasz polski rynek jest zatem słabszy od zachodnich, a jeśli tam pojawiłaby się wspomniana większa korekta, to WIG20 mógłby zaatakować okolice 2315 pkt. W tym przypadku kolejnym zasięgiem mogłyby być okolice 2200 pkt. Oznaczałoby to możliwość powstania korekta od szczytu przekraczającej 10% na WIG20. Wydaje się, że na razie okoliczności sprzyjają takiemu scenariuszowi, a perspektywy dla byków mogłyby się ponownie pojawić wraz z nadejściem kwietnia.

